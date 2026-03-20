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    首頁 > 生活

    澎湖廟宇文創商品前進日本 掀起搶購熱潮

    2026/03/20 11:06 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公城隍廟與廠商合作，推出聯名文創商品。（馬公城隍廟提供）

    馬公城隍廟與廠商合作，推出聯名文創商品。（馬公城隍廟提供）

    今年初馬公城隍廟攜手澎湖伯舉辦聯名商品發表會，成功吸引各界關注，為在地文化創新寫下亮眼一頁，相關商品隨即推向日本市場，展現高度行動力與國際布局，獲得日本消費者的高度青睞，不僅對商品本身的品質給予肯定，更對整體包裝設計的細緻與文化意涵表達深表讚賞。

    特別值得一提的是，日本消費者對於融入城隍爺元素的小包裝設計文創商品，表現出極大喜愛，不僅可以感受到東方信仰之美，也因其小巧可愛、富有特色，深受日本市場歡迎，成為吸睛亮點。

    此次廠商推出的聯名商品，融合馬公城隍廟深厚的宗教文化底蘊，結合澎湖在地特色名產與創新設計理念，不僅保留傳統精神，更賦予產品嶄新生命，成功打開海外市場；透過文化與商品的結合，讓信仰不再只是形式，而是轉化為可被看見、被帶走的文化象徵。

    這次城隍廟與廠商推廣的文創成果商品，不僅提升澎湖在國際市場的能見度，也為在地文化產業開創更多可能性，展現出宗教文化結合文創商品的無限潛力，讓世界看見澎湖的獨特魅力與深厚底蘊。

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