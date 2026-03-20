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    首頁 > 生活

    南市安南「最美考照練習場」啟用 串聯觀光帶動地方發展

    2026/03/20 11:16 記者王姝琇／台南報導
    安南區布袋里台江代天府機車考照練習場啟用。（記者王姝琇攝）

    安南區布袋里台江代天府機車考照練習場啟用。（記者王姝琇攝）

    為解決安南區機車考照練習場供不應求的問題，區公所特地攜手台江代天府提供場地，結合布袋里辦公處認養土地，規劃全新機車考照練習場；搭配台江代天府周邊完善設備及美景順遊，打造「最美考照練習場」。

    安南區布袋里台江代天府機車考照練習場今啟用。區長魏文貴表示，安南區幅員遼闊、人口日增，但區內僅有2處機車考照練習場；區公所統籌規劃，並向交通局申請經費補助，透過公私協力規劃練習場，有效補足公共設施不足，也有助帶動地方發展，創造交通安全與觀光行銷的雙重效益。紓解居民需前往外地練習的不便，也將進一步活化地方空間、帶動人潮。

    魏文貴指出，台江代天府腹地廣闊、動線良好，有涼亭、花卉綠蔭與完善廁所等設施，環境舒適宜人，讓練車之餘休憩時不再日曬雨淋，成為兼具實用與美感的特色場域；尤其每年春天，廟埕旁百年魚木進入花期，潔白花朵綻放，搭配細緻紫色花絲，隨風飄落如雪，營造出夢幻氛圍，練車可結合參拜祈福、欣賞壯麗建築與休閒散步，讓考照準備變得更輕鬆。

    安南區公所呼籲，有考照需求的民眾多加利用此練習場地，並於使用時配戴安全帽、遵守場地使用規範，共同維護安全與整潔。未來公所也將持續盤點地方需求，積極爭取資源，逐步完善交通安全相關設施，營造更安全友善的生活環境。

    安南區結合交通需求與觀光元素，打造「來台江練車、順遊打卡」的生活場景。（記者王姝琇攝）

    安南區結合交通需求與觀光元素，打造「來台江練車、順遊打卡」的生活場景。（記者王姝琇攝）

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