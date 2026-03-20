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    首頁 > 生活

    20年捐900萬！精神科醫師暖舉不間斷 再捐104萬助弱勢

    2026/03/20 10:16 記者蔡淑媛／台中報導
    丁增輝感謝「中區精神科基層診所聯誼會」號召愛心捐贈104萬善款挹注健保愛心專戶，頒贈感謝狀。（健保署中區分組提供）

    丁增輝感謝「中區精神科基層診所聯誼會」號召愛心捐贈104萬善款挹注健保愛心專戶，頒贈感謝狀。（健保署中區分組提供）

    中區精神科基層診所聯誼會號召愛心，今年捐贈104萬善款挹注健保愛心專戶，守護弱勢，健保署中區業務組組長丁增輝表示，聯誼會20年來愛心不斷，累計捐助900萬，協助無力償還積欠健保費的家庭，渡過難關，感謝成為健保愛心專戶穩定且持續的民間支持力量。

    中區精神科基層診所聯誼會總召馮尚淳醫師表示，精神科劉昭賢、王志中等醫師10年前在台中市開業，從門診中經常接觸到不少遭逢困境，且無力繳納健保費的民眾，深刻感受需要社會伸出援手協助弱勢，號召中彰投地區精神科基層診所醫師成立該會，以團體力量長期捐助健保愛心專戶，實踐醫者的社會責任。

    中部楊姓同學自小安置於寄養家庭，年滿18歲後結束安置，因僅靠夜間工讀維持生活及學費，無力繳清健保欠費，中區業務組得知處境後，啟動愛心專戶協助繳清欠費，讓楊同學能安心就學及保障就醫權益。

    中區業務組去年運用愛心基金幫助492個弱勢家庭，金額達992萬餘元，統計自2002年健保愛心專戶成立以來，累計運用善款已逾8060萬元，協助超過4200個弱勢家庭。

    健保署署長陳亮妤表示，感謝中區精神科基層診所聯誼會愛心及無私奉獻，強調健保署將持續與醫界及公私部門攜手合作，擴大愛心專戶效益，讓愛心極大化發揮最大助力。

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