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    首頁 > 生活

    嘉義東石高中繁星推薦大放異彩 錄取率達98％

    2026/03/20 10:15 記者林宜樟／嘉義報導
    國立東石高中學生在繁星推薦錄取率達98%。（東石高中提供）

    國立東石高中學生在繁星推薦錄取率達98%。（東石高中提供）

    位於嘉義縣朴子市的國立東石高中，在今年大學繁星推薦錄取率再創新高，錄取率達98%，國立及醫學大學佔3成5，共計49位學生錄取心中理想校系。

    東石高中校長蔡吉郎、朴子市長吳品叡恭喜學生，蔡吉郎說，繁星屢創新高，感謝高中部導師與各科教師的努力指導，肯定學生的努力，更感謝家長會、校友會、體育後援會及退休聯誼會對學校辦學的支持，學校秉持「優勢學習築利基，適性揚材展未來」理念，讓孩子享受學習樂趣，多元展能。

    考上中國醫藥大學藥學系的吳以晴為雲林縣建國國中學生，當初選擇東石高中跨區就讀，經過三年的努力，如願獲得1%的推薦資格，以學測國文及數B頂標，社會、英文前標的好成績錄取理想科系。

    林承宇與吳以晴、柯志翰在高二時參加科展，以「AI國英寫作的美麗與哀愁」獲分區科展優等成績，對於資訊科技產生興趣，錄取中山大學資訊管理系；柯志翰同學以社會頂標、國文、英文、數B前標的成績，錄取清華大學人文社會學院學士班，他認為在地就學能省下許多求學成本，就讀期間感受到老師的專業與傾囊相授，並在關鍵時刻給予充足資源與支持。

    蔡吉郎表示，學校推動雙語實驗班，申辦國際教育班、AI科技班及運動科學班等實驗教育皆獲准設立，在此基礎讓學生適性發展、深廣學習，並持續推動學習扶助計畫、學習歷程指導、自主學習訓練課程、假日國英數強化活動、大學端支援課程、國際交流及外籍教師入班陪伴活動，未來更將專注於結合教育部因材網進行授課，在少子化的時代精準打擊，有效學習。

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