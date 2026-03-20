新北學幼童車擴大稽查 攔檢5車揪出1輛違規開罰

為強化學幼童接送安全，新北市教育局與交通部公路總局台北區監理所、市府警察局前往中和區自強國小周邊辦理學幼童車擴大聯合稽查行動。（新北市教育局提供）

為強化學幼童接送安全，新北市教育局與交通部公路總局台北區監理所、市府警察局前往中和區自強國小周邊辦理學幼童車擴大聯合稽查行動。教育局長張明文說，這次稽查重點包括滅火器、安全門等安全設備是否符合相關規定，現場共攔檢5輛學幼童接送車輛，包含1輛補習班車輛、4輛幼童專用車，其中1輛補習班車輛因使用未核備且車齡逾法定年限車輛載運學生而違規，將依照交通車管理辦法開罰，並追蹤補習班改善情況。

教育局表示，為確保學生通學安全，新北長期實施學幼童車安全督導機制，由聯合稽查小組每週安排1至2次動態稽查，並針對車輛數量較多或違規率較高的地區，於開學初或學期末加派人力加強查察；統計去年度共稽查1498次，查獲違規幼童專用車34輛及補習班或課後照顧中心車輛32輛，違規樣態包含行車紀錄器未保存2個月19輛、車齡逾十年1輛、隨車人員或駕駛未核備5輛、未配置隨車人員1輛、未有逃生安全演練紀錄1輛、載運對象不符2輛、3輛幼兒園未經新北市府核准使用幼童專用車載運幼兒，以及2輛滅火器過期等情形，皆已依法裁罰。

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此外，教育局指出，補習班或課後照顧中心車輛違規樣態包含未核備車輛22輛、超載2輛、車齡逾十年6輛、駕駛資格不符1輛、未配置隨車人員1輛等，均已完成糾正或依法裁罰。

教育局說，在學生上、放學時段，教育局也與警察局合作，針對違規熱點加強稽查，並持續追蹤違規車輛及辦理複查，市府將持續落實不定期臨檢與聯合稽查機制，並提醒業者務必強化車輛安全管理與人員資格查核，也呼籲家長共同關心孩子搭乘車輛的安全狀況。

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