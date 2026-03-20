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    地中海也有颱風？罕見氣旋登陸利比亞 颱風論壇：破壞力不容小覷

    2026/03/20 10:37 即時新聞／綜合報導
    颱風論壇說明，近日在非洲北部罕見生成「地中海氣旋」且還登陸利比亞。（圖擷自臉書）

    颱風論壇說明，近日在非洲北部罕見生成「地中海氣旋」且還登陸利比亞。（圖擷自臉書）

    氣象粉專指出，近日在非洲北部罕見生成「地中海氣旋」且還登陸利比亞，粉專說明「地中海氣旋」需要「天時地利」的條件，湊合機率極低，平均1至2年才約出現1次，不過其體積雖嬌小，但能量高度集中，破壞力絕對不容小覷！

    「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文分享，本月18日一個罕見的「地中海氣旋」Jolina登陸非洲北部利比亞。粉專表示，「你可能會驚訝，印象中陽光明媚的地中海度假勝地，竟然也會出現類似颱風的東西？」

    颱風論壇說明，這種氣旋有個響亮的綽號叫Medicane（地中海Mediterranean+颶風 Hurricane），雖然衛星雲圖上的螺旋雲系與風眼與颱風極為相似，但它在現實中可是難得一見的「稀客」。

    颱風論壇表示，為什麼地中海氣旋無法像太平洋或大西洋那樣，「成群結隊」地頻繁出現呢？這全是因為它的生存條件極其苛刻。首先，地中海就像一個狹窄的「大澡盆」，缺乏廣闊的大洋空間讓氣旋持續發育，往往還沒長大，就會撞上四周的陸地或高山，導致水氣供應中斷，能量迅速潰散。

    颱風論壇也指出，它還是一位身分特殊的「混血兒」。一般的颱風純粹靠暖濕空氣驅動，但地中海氣旋通常是由歐洲大陸南下的強冷空氣觸發，並精準遇上夠暖的海面才能變身。

    颱風論壇強調，這種「天時地利」的湊合機率極低，平均每1至2年才約出現1次。雖然它體積嬌小，但能量高度集中，一旦登陸原本乾旱的沙漠地區，帶來的極端降雨與洪災破壞力絕對不容小覷！

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