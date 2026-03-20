高雄合法露營場27家全國最多 推「春遊高雄野營三部曲」

六龜寶來遠山望月露營場溫泉泡湯及賞花。（觀光局提供）

高雄市觀光局近年陸續輔導22家露營場合法登記，全市累計共27家合法露營場，家數躍居全國第一！隨著春天氣候回暖，觀光局也推出「春遊高雄野營三部曲」，賞花、泡湯、追螢一次滿足。

交通部2022年修訂公布《露營場管理要點》後，高雄觀光局立即成立「露營場單一服務窗口」、辦理9場說明會，成立「露營場輔導小組」，協助業者評估露營場現況、合法申設程序等，加速業者推進露營場合法化進程。陸續輔導新增22家合法露營場，加上既有合法場域，包括「高雄同學農場-遊騎兵特戰基地」、「角宿休閒農場」、「彌陀海岸休閒農場」、「永齡有機休閒農場」、「忠義營地」，全高雄市共有27家合法露營場地。

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隨著春季到來，高雄東九區將迎來一年中最迷人的旅遊季節，觀光局特別推薦「春遊高雄野營三部曲」：漫步六龜花旗木花海、享受寶來不老療癒溫泉，並深入那瑪夏區迎接全台最早登場的螢火蟲季。

觀光局說明，沿著台27線及台27甲線展開的「粉紅隧道」花旗木美不勝收，一路串聯至六龜山區的梅李花海與桃源寶山二集團的櫻花公園，遊客可品嚐美濃Q彈粄條與米其林必比登推薦餐廳「阿香的廚房」，深入茂林原鄉探訪季節性紫斑蝶生態，並在入夜後前往那瑪夏欣賞螢火蟲滿天星光，或前往六龜寶來或不老溫泉區，享受優質「美人湯」溫泉。

山澤居溫泉。（觀光局提供）

輕風椰林露營區。（觀光局提供）

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