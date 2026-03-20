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    首頁 > 生活

    種1000株白茅草護草鴞繁衍 屏東萬年濕地群3/21植樹

    2026/03/20 08:49 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東植樹活動將在萬年濕地群登場。（屏東縣政府提供）

    屏東植樹活動將在萬年濕地群登場。（屏東縣政府提供）

    屏東縣政府近年積極推動瀕危物種生態服務給付，草鴞為保育物種之一，縣府明（21）日在九如鄉萬年濕地群的圳寮濕地舉辦植樹活動，即預計種1000株白茅草，守護草鴞繁衍。

    為強化環境生態與社區韌性、打造淨零永續的綠色生活，屏東縣政府與林業及自然保育署屏東分署、行政院南部聯合服務中心，將於3月21日上午9時至11時在九如鄉圳寮濕地舉行「原地扎根•韌性森活－植草護地•鴞遙森活」植樹活動。

    屏縣府農業處表示，近年縣府團隊積極推動「瀕危物種生態服務給付」，鼓勵農友不使用毒鼠藥與除草劑，今年植樹月結合草鴞保育議題，預計種植1000株白茅草，期盼透過環境營造，讓草鴞能在這片土地上繁衍生息。

    農業處說，現場同時結合環境教育理念，透過寓教於樂的方式，讓民眾在實際參與栽植的過程中認識草鴞生態與棲地保育的重要性，進一步提升對生物多樣性保護的關注與行動，參加民眾可親手種下草苗，完成植草後還可以領取贈苗，樹種包括六翅木、黃荊、月橘、厚葉石斑木、枯里珍、小葉厚殼樹、台灣肖楠、蘭嶼羅漢松、鵝掌藤，帶領民眾以實際行動守護地球環境。活動詳情可至（https://forms.gle/zFWg2BB6yKqQxGnFA）瀏覽。

    屏東植樹活動明（21）日舉行。（屏東縣政府提供）

    屏東植樹活動明（21）日舉行。（屏東縣政府提供）

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