週末出遊首選！新北中港大排光雕展奇幻景致 2週破58萬人次

上萬顆的LED燈泡營造出有如科幻電影的奇幻景致。（記者翁聿煌攝）

新北市最有人氣的中港大排光雕展開幕2週，累積參觀人潮已突破58萬人次，尤其3月14日白色情人節，單日更湧入高達13萬人次，璀璨燈海點亮中港大排，漫步在河廊，可以仰望滿滿天的LED星星，走入充滿各式各樣燈飾的動物樂園，還有不同的異國景致，帶給民眾奇幻的夜景旅程，成為大台北地區近期最熱門的拍照打卡點。

水利局表示，2026中港光雕展共有四大亮點，包含自信橋下「光之啟程」星耀之樹、「星願冰原」北極熊與企鵝、昌隆橋荷蘭風車及「星語花境」星星河道，活動期間光雕美景希望能天天維持完美狀態，現場也有同仁每日加強巡檢維護。提醒前往參觀的市民朋友，拍照留念時請注意腳步安全，並將垃圾隨手帶走。

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主辦的水利局為回饋市民支持，準備可愛的「水Q寶夜燈」20名及「情侶拼圖鑰匙圈」30名送給幸運兒，即日起至3月29日，前往「新北水漾【新北水利局】」粉絲專頁完成追蹤、按讚分享活動貼文，並留言「我要去中港光雕展」及上傳一張現場美照，就有機會把溫暖夜燈帶回家，得獎名單將於4月2日公布於活動貼文留言處。

中港大排光雕展，展期至3/29止（點燈時間：每晚6點至10點），交通可捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約15分鐘；搭乘公車99 、299至財元廣場步行約2分鐘，光雕展期間每週六、日在中港廣場有假日市集。

新北中港光雕展，為大排打造夜間美景。（記者翁聿煌攝）

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