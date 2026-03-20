高雄開辦35班照服員訓練 提供1050名額補足長照人力

高市勞工局開辦35班照服員訓練，可提供1050名額補足長照人力。（高市勞工局提供）

高市勞工局今年在各區開辦照服員職前訓練班、在職班，以及實習專班等35個班次，預計可提供1050個參訓名額，勞工局也針對穩定就業者，每月發給獎勵金，最長發給18個月，最高可領10萬8千元。

勞工局長江健興今（20）日表示，台灣已正式邁入「超高齡社會」，長期照顧服務需求日益增加，為鼓勵民眾投入長照服務工作，照顧服務員訓練除培養專業知能與實務技能外，也透過實習安排，協助學員熟悉技能運用，減少職場探索與磨合的期間，且藉由訓後的就業輔導，讓有意投入照顧服務工作的民眾，順利銜接職場、穩定留任。

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此外，透過訓練專班系統化培訓與就業輔導，藉由「在地人服務在地人」的模式，提升各地區的照顧服務量能，同時也創造穩定就業機會，歡迎對長照產業有興趣者，踴躍報名甄試參訓。

各照服員訓練專班陸續開班受理報名中，詳情可洽各訓練單位，或洽訓練就業中心（07-7330823轉209~210）諮詢，政府並提供照服員缺工就業獎勵，針對穩定就業者，每月發給獎勵金，

勞工符合失業期間連續達30日以上或非自願離職等情形，經高雄市就業服務站諮詢推介，並受僱照顧服務工作連續達30日以上，依實際就業期間長短，每月發給5千至7千元獎勵金，每人最長發給18個月，最高可領10萬8千元。

115年照服員訓練專班持續受理報名，失業或在職者都可報名甄試參訓，且審查通過符合特定對象身分之參訓學員，若受訓成績考核及格，取得結業證書後，可獲得100%受訓費用補助，詳情可洽各訓練單位或洽訓練就業中心諮詢。

高市勞工局開辦35班照服員訓練，提供1050名額補足長照人力。（高市勞工局提供）

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