台南孔廟春祭莊嚴登場 黃偉哲循古禮主祭傳承尊師重道

台南市長黃偉哲出席「春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮」，擔任正獻官主祭。（台南市府提供）

台南市重要文化盛事「春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮」於今（20）日在台南孔廟大成殿隆重舉行，由市長兼南市孔廟文化基金會董事長黃偉哲擔任正獻官主祭，率領分獻官及與祭的各界人士，在悠揚雅樂與肅穆氣氛中，循古禮進行各項儀式，展現台南尊師重道的文化底蘊，典禮莊嚴隆重。

黃偉哲表示，台南作為「全台首學」所在地，祭孔典禮不僅是重要的文化資產，更象徵城市對教育價值的重視與傳承，透過春祭儀式，讓市民與學子在莊嚴氛圍中感受尊師重道的精神，也讓歷史文化在現代生活中持續傳承、發光發熱。

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南市孔廟文化基金會表示，祭孔大典融合禮、樂、舞等文化元素，透過六佾舞與傳統雅樂演出，傳達對至聖先師的崇敬之意，也讓民眾體會傳統文化的深厚內涵與教育意義。

今日釋奠典禮全程依循古禮進行，並於典禮後，舉辦深受學子期待的「拔智慧毛」活動，象徵祈求智慧與學業順利，保佑學子求學之路順遂，讓民眾在參與傳統儀式之餘，也能透過民俗活動與文化產生連結，延續這座城市特有的文化記憶。

忠義國小學童擔綱表演六佾舞。（台南市府提供）

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