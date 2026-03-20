不再只是童話 台南小學生英語讀劇「講環保、談能源」超有感

A3組特優的學甲區東陽國小英語讀劇，把台南虱目魚題材寫進劇本。（圖由南市教育局提供）

南市114學年度國小英語讀者劇場比賽結果出爐，全市共有205所學校、1520名學生參與。今年不少作品不再只是改編童話故事，而是加入生活經驗與時事觀察，從環境永續、科技發展到在地文化，都成為孩子創作的靈感來源，讓英語表達更貼近真實生活。

東區勝利國小以自創劇本《The Power Competition》拿下A1組特優。作品從能源議題出發，帶出全球關注的用電與未來選擇，學生用英語說出自己的想法，也展現對公共議題的關心。指導老師湯雅淯表示，從一開始發想劇情，到後來反覆練習發音與語調，孩子們一路修正調整，不只英語變好，團隊合作也更有默契。

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學甲區東陽國小以《The Milkfish Mission》獲得A3組特優，把台南代表性的虱目魚文化寫進劇本，還結合環境議題，讓英語學習和生活經驗連在一起。指導老師陳瑩璟說，學生在排練過程中不斷練習語調與節奏，也慢慢學會用英語說出自己熟悉的故事，讓表達更自然、更有感。

關廟區深坑國小則以《Hualien's Wind, Rain, and Love》拿下A6組特優，內容改編自「鏟子超人」救災新聞，用英語呈現災難中的互助與溫暖，讓人印象深刻。指導老師邱筠芯表示，孩子不只練習發音，也透過角色討論，學習怎麼用聲音表達情緒，讓整體表現更有感染力。

A6組特優的關廟區深坑國小英語讀劇，改編自「鏟子超人」救災新聞，呈現互助溫暖。（圖由南市教育局提供）

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