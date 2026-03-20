今明2地區偶雨有涼意 專家：全台下週飆30度

氣象專家指出，今、明受東北風影響，迎風面偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢。週日至下週五隨著鋒面北移，各地晴朗穩定，北台高溫回到約30度，中南部則是上看30度以上。（資料照）

氣象專家指出，今、明受東北風影響，迎風面偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢。週日至下週五隨著鋒面北移，各地晴朗穩定，北台高溫回到約30度，中南部則是上看30度以上，預估下週三、四鋒面前緣再度靠近，下週五晚起鋒面快速南下，北、東再轉雨、氣溫下降。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨低溫較昨略升1、2度，各地約在15至17度，今、明兩天受東北風影響，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。今日各地區氣溫如下：北部15至24度、中部16至30度、南部16至32度、東部17至29度。

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吳德榮表示，週日至下週五白天微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱，北台高溫約30度左右、中南部30度以上、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。下週三、四微弱鋒面前緣的鬆散雲系靠近，影響很輕微、北台雲量略增，北海岸增加一些零星降雨的機率。

吳德榮說明，下週五晚起微弱鋒面快速南下，北、東轉雨，氣溫降。下週六雨後多雲。下下週日天氣晴暖。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。

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