解決無眼科困境！扶輪社送744盞檯燈+義診進台西 守護學童靈魂之窗

扶輪社捐744台檯燈給台西各國中小學生。（圖由雲林縣政府提供）

雲林縣台西鄉超過700名國中小生，不過鄉內因無眼科醫師及驗光設備，造成學童矯正視力難度提高，國際扶輪3522地區台北市忠孝扶輪社，捐贈給鄉內學生744座LED檯燈，同時辦理學生視力檢查及配鏡義診活動，盼以行動改善偏鄉醫療資源不足問題，為學童打造更完善的視力健康照護環境。

雲林縣內國小學生視力不良率超過4成，國中生也突破6成，其中台西鄉700多位學生，有超過半數為視力不良，鄉內既無眼科診所也沒有專業眼鏡行，長期面臨人口外移與高齡化問題，醫療資源相對匱乏，學生若有視力問題往往需前往較遠鄉鎮就醫，相當不便。

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捐贈典禮由台北市忠孝扶輪社長蔡智杰捐贈LED檯燈，並由雲林縣長張麗善回贈感謝狀。蔡智杰表示，扶輪社113學年度推動「雲林縣台西鄉國中小學生眼睛疾病治療、近視矯正與預防計畫」，將專業醫療資源帶進偏鄉校園，讓孩子在學校就能接受視力檢查與矯正配鏡服務，迄今完成三個學期視力檢查與驗光配鏡服務。

蔡智杰指出，首次檢查有234名學生需要視力矯正，經持續追蹤與配鏡服務後，待第三度檢查時已降至103人，學童視力不良比例下降約55%。此外，原本視力檢查通知後仍未就醫比例下降約95%。未來每學期將派車到各校接送視力有狀況或眼鏡須調整的學生前往就診及配鏡，執行近視控制與追蹤服務。

張麗善表示，感謝民間力量發揮愛心、耐心及同理心，感受偏鄉學童對於視力健康需求的迫切，守護孩子們的靈魂之窗，讓孩子們學習無障礙。

台北市忠孝扶輪社等單位購贈台西鄉國中、小學744座 LED護眼檯燈，以改善學生閱讀照明環境。（圖由雲林縣政府提供）

扶輪社捐744台檯燈給台西各國中小學生。（圖由雲林縣政府提供）

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