春分鋒面來襲！宜花防局部大雨 迎風面天氣不穩

氣象署指出，今天（20日）受東北季風影響，加上有鋒面停留在台灣東北部海面，迎風面天氣較為不穩定，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹、苗栗山區有局部短暫陣雨，晚間宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率。（資料照）

今天是24節氣的春分，中央氣象署指出，今（20日）受東北季風影響，加上有鋒面停留在台灣東北部海面，迎風面天氣較為不穩定，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹、苗栗山區有局部短暫陣雨，晚間宜蘭及花蓮山區有局部大雨發生的機率，至於其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

今日北部及宜蘭、花蓮天氣稍涼，白天高溫約21至24度，中南部地區及台東，高溫約26至30度，南來北往請留意溫度變化，各地低溫約16至19度。

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氣象署提醒，東北風偏強，桃園、苗栗至雲林、台南、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；台東（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

氣象署提到，在鋒面通過前或天氣回暖期間，常有低能見度現象發生；預估週日至下週三這段期間，包含金、馬及北部地區在清晨有局部霧或低雲影響能見度，提醒行車用路請注意路況安全，交通往返請留意航班資訊。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；鋒面位於台灣東北部海面，桃園以北、東半部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨東北部及東部山區有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

週日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

下週一至下週四各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨。

下週五鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下週六、下下週日東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；春季天氣變化快速，天氣預報不確定性大，請注意氣象署最新天氣資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

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中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 23 18 ~ 28 21 ~ 29 19 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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