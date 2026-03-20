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    首頁 > 生活

    獨家》搭機回國行李遭延誤！婦人控華航主管諷「不然睡我家？」

    2026/03/20 06:43 記者王捷／台南報導
    黃婦搭華航返台遇行李延誤，沒鑰匙回家，她指控遭主管狠酸「來我家睡」，華航對此致歉。（讀者提供）

    黃婦搭華航返台遇行李延誤，沒鑰匙回家，她指控遭主管狠酸「來我家睡」，華航對此致歉。（讀者提供）

    黃姓婦人3月搭中華航空班機返台，入境才得知行李無預警延誤一天。她指控，因行李沒拿無法回家，卻遭地勤主管嘲諷「不然睡我家？」台南市消保官認為，若行李變動應事先向消費者說明；華航對此道歉並承諾加強訓練。

    黃婦說，本月9日一行8人降落桃園機場，在轉盤處苦等逾一小時，主動詢問才知行李滯留海外。華航事前未通知，任由旅客深夜空等。因行李內有家門鑰匙，且有易腐伴手禮，溝通補償時，地勤稱延誤的1500元理賠僅針對外國人，台灣旅客不適用，令她更為不滿。

    面臨無家可歸窘境，黃婦要求高層協助安置，地勤主管卻拒絕下樓面對旅客，僅透過電話溝通。反映無家可歸時，對方竟回「那你可以來我家睡覺」；通話中該主管更揚言通報航警，脫口稱「不知道台灣人怎麼都變成這樣」，挨批充滿偏見且涉職權霸凌。

    黃婦表示，現場有錄影、警方密錄器與電話錄音可查證。她強調並非要求理賠，而是要求華航針對主管言論道歉、懲處失職人員並檢討通報系統失誤。

    南市消保官馮祺雯指出，行李無預警滯留耽誤行程，此類糾紛常發生。雖不了解航空公司與消費者間的合約，但業者若發現行李延後，應主動通知消費者以保障雙方權益。

    華航公關室回應，該航班因起程站有酬載限制，為確保飛安才將部分行李延後，安排隔日載回並配送至指定地址。現場已公告並加派地勤說明登記，對服務不周深表歉意並承諾加強訓練。

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