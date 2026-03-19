為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    疑食物中毒！屏東萬丹國小44人就醫 衛生局令廚房暫停作業

    2026/03/19 22:36 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣府衛生局進行採檢。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣府衛生局進行採檢。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東縣萬丹國小今（19日）傳出疑似食物中毒案，有學生昨天回家後就出現上吐下瀉症狀，衛生局統計有44人就醫，立即啟動疑似食品中毒調查，到校採檢並令學校廚房暫停作業。

    屏東縣政府衛生局今日表示，該起疑似食品中毒案，衛生局接獲通報後啟動疑似食品中毒調查，派員展開行政調查，進行疫調與環境檢體採樣，並依據食品安全衛生管理法第41條規定，命學校廚房暫停作業，進行環境清消，且須確認衛生環境改善，通過複查後才能恢復供餐，後續並依規定將相關事證移請屏東地檢署偵辦。

    今日有家長在臉書發文表示，萬丹國小疑似營養午餐中毒，學生有肚子痛、拉肚子等情形，也有家長留言說自己孩子也有嘔吐，甚至有人說半夜掛急診，也有學生告訴家長，班上今僅9位同學上學，連老師也未到校。教育處則指出，有學生昨日放學後出現腸胃不適以及上吐下瀉等症狀，學校立即通報。

    衛生局統計截至目前累計通報44人就醫，無人住院也未再接獲醫療院所通報，衛生局表示，將持續監測該校師生健康狀況。

    屏縣府衛生局到校採檢。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣府衛生局到校採檢。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播