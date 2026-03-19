出席中壢漁會會員大會 張善政：推動珍珠海岸旅遊廊帶打造特色漁港

桃園市長張善政（中）出席中壢漁會會員代表大會致詞說，市府推動珍珠海岸旅遊廊帶打造特色漁港。（桃園市政府提供）

桃園市長張善政今（19）日晚間出席「中壢區漁會第19屆第2次會員代表大會暨全國北區漁會三首長聯誼交流餐會」，他說，桃園擁有竹圍與永安兩大特色漁港，市府正透過「珍珠海岸旅遊廊帶」計畫串聯南北岸資源，優化觀光旅遊基礎設施，帶動地方整體發展。

張善政指出，桃園海岸線兼具自然景觀與文化特色，北區竹圍漁港於去年舉辦首屆桃園珍珠海岸國際音樂節，成功吸引人潮；南區永安漁港則結合客家文化特色與在地漁業資源，具備發展觀光潛力。市府目前正推動永安漁港海堤及港區設施改善工程，並串聯周邊綠色隧道等景點，提升整體遊憩環境與觀光服務品質。

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中壢區漁會理事長楊鎮瑋說，感謝各地農漁業夥伴透過齊聚中壢，透過聯誼交流進一步凝聚彼此，推動跨區合作，共同提升桃園整體農業競爭力。

農業局長陳冠義指出，市府投入約1858萬元辦理永安漁港北防波堤修繕工程，並編列約3000萬元推動永安漁港城市美學改善計畫，提升漁民作業環境與遊憩品質，打造兼具產業與觀光特色的漁港品牌。農業局將透過各種設施優化工程、輔導與在地農漁會合作，讓桃園的農漁業發展更加蓬勃。

農業部政務次長黃昭欽、法務部政務次長黃世杰、青年事務局長侯佳齡、桃園果菜市場公司董事長呂淑真、桃園市農會常務監事莊玉輝、立法委員呂玉玲、魯明哲、涂權吉、市議員周玉琴、吳進昌、蘇偉恩、彭俊豪、陳睿生等人都出席。

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