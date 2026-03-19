快儲水！全台14縣市明將停水 六都都入列 最長10小時

明日（3/19）計有14縣市的部分區域將實施停水作業，提醒民眾提早完成儲水。（資料照）

台北市自來水事業處及台灣自來水公司公告，因管網改善、管線汰換工程等原因，明日（20）計有包含六都等14縣市的部分區域將實施停水作業，提醒民眾應在停水前6小時完成儲水，同時關閉抽水馬達電源，避免設備損壞或引發安全風險。

台北市

停水區域

士林區/光華路26巷3號至16號及貼單用戶。

停水期間

起2026/03/20 11:00

迄2026/03/20 15:30

停水原因

管網改善工程。





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停水區域

萬華區、中正區/西藏路148號至292號、中華路2段150巷15號、莒光路122巷9弄10號、莒光路308號、萬大路109號至117號；大埔街21巷8號及25巷35號。

停水期間

起2026/03/20 10:00

迄2026/03/20 16:00

停水原因

管網改善工程。



新北市

停水區域

新店區安德街148巷、130巷。

停水期間

起2026/03/20 10:00

迄2026/03/20 14:30

停水原因

管網改善工程。



桃園市

停水區域

桃園市/中壢區/中華路二段、延平路、普義路（部分）、溪洲街（部分）。桃園市/中壢區/仁義里（部分）、幸福里（部分）、普義里（部分）。共3個村里。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 16:00

停水原因

配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理停水施工作業



停水區域

桃園市/桃園區/吉安一街、大興西路三段、天台街、正光路、永慈街、永安路765巷、永安路751巷 沿線範圍含巷弄。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 16:00

停水原因

因 桃園區吉安一街與永安路751巷口,新裝工程-斷管連絡。



台中市

停水區域

台中市/南屯區/文心南三路、文心南五路一段、永春東一路。

停水期間

起2026/03/20 08:30

迄2026/03/20 17:00

停水原因

辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。

降壓地區

台中市/南屯區/向心南路、文心南三路、文心南五路一段、文心南六路、永春東一路、永春東二路、永春東路、豐偉路、豐功路、豐安街、豐昌街、豐順街。



停水區域

台中市/東區/十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路、東英路。台中市/東區/二聖街、十甲北一街、十甲北二街、十甲北街、十甲路。

停水期間

起2026/03/20 08:30

迄2026/03/20 17:00

停水原因

辦理十甲路汰換管線工程。



南投縣

停水區域

南投縣/仁愛鄉/大同村（高峰巷、信義巷及忠孝巷）。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 14:00

停水原因

因配合台電工程施工，霧社淨水場加壓線停機。



彰化縣

停水區域

彰化縣/溪湖鎮/員鹿路一段、員鹿路二段、崙子腳路、成功路、石鵝路、銀錠路。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 17:00

停水原因

辦理銀錠路段汰換管線工程。



嘉義市

停水區域

嘉義市西區西榮街191巷18號至191巷4號、西榮街189號、新榮路176號至178號、中正路599巷1號至13號、中正路597號等沿途用戶。

停水期間

起2026/03/20 08:30

迄2026/03/20 17:00

停水原因

辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。



嘉義縣

停水區域

嘉義縣/大林鎮/中興路、四維街、德卿街。

停水期間

起2026/03/20 08:00

迄2026/03/20 18:00

停水原因

辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程，下午6時開始恢復供水，（部分管末端地區，需延遲30分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延）。



台南市

停水區域

台南市/善化區/信義路、自強路、自立路、興華路。善化區/坐駕里/坐駕。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 16:00

停水原因

配合台南市政府地政局「台南市善化區興華市地重劃工程」管線聯絡停水



停水區域

台南市楠西區東西煙。

停水期間

起2026/03/20 08:00

迄2026/03/20 17:00

停水原因

辦理楠西區東西煙汰換管線工程。



停水區域

台南市/白河區/中山路、八德街、安康街、富民路-起60、62、108~132、142~176號等、康樂路、新起街、東林路。

停水期間

起2026/03/20 13:00

迄2026/03/20 18:00

停水原因

用戶新裝作業供水管線停水施工斷管連結

降壓地區

台南市/白河區/中山路、八德街、安康街、富民路-起60、62、108~132、142~176號等、康樂路、新起街、東林路。



停水區域

建南路

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 16:00

停水原因

3/20為配合「台南市南區福吉路及建南街等汰換管線工程」，致轄區內部分地區停水，每日上午9時至下午4時，下午4時後恢復供水（遇雨順延）。



停水區域

台南市官田區二鎮里角秀11之4號往西至11之10號（北側），鄰近道路及巷弄將有無水或水壓低之情形。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 14:00

停水原因

配合管線改遷工程，消防栓遷移施工停水。



高雄市

停水區域

高雄市/楠梓區/三山街、中泰街、久昌街、啟昌街、寶昌街、新泰街、景昌街、福興街。高雄市/楠梓區/三山街、中泰街、久昌街、啟昌街、寶昌街、新泰街、景昌街、福興街。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 18:00

停水原因

辦理「楠梓區久昌街路段等一帶汰換管線工。



停水區域

高雄市/楠梓區/立安街等一帶

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 16:30

停水原因

辦楠梓區立民路路段等一帶汰換管線工程。



停水區域

高雄市/旗津區/旗津三路、旗津二路、旗港路。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 17:00

停水原因

辦理旗津二路汰換管線工程。



屏東縣

停水區域

屏東縣/屏東市/仁義里、三山里、信和里、海豐里。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 17:00

停水原因

屏東市黃金路1巷配合縣府管線遷移。



停水區域

屏東縣/南州鄉/三千路、千壽路、同安路、神龍路。

停水期間

起2026/03/20 09:30

迄2026/03/20 16:00

停水原因

辦理南州鄉同安村汰換管線工程。



宜蘭縣

停水區域

宜蘭縣/三星鄉/星中路、星光一路、星光二路、星月一路、星月三路、月眉一路。

停水期間

起2026/03/20 13:00

迄2026/03/20 17:00

停水原因

辦理羅東鎮復興路三段等供水管線改善新舊管聯絡停水施工。



花蓮縣

停水區域

花蓮縣/花蓮市/國民十二街、國盛三街。花蓮縣/花蓮市/國民十二街、國盛三街。

停水期間

起2026/03/20 09:00

迄2026/03/20 15:30

停水原因

花蓮市前站汰換管線工程（一）新舊管聯絡及用戶管線接新管。



台東縣

停水區域

台東縣/太麻里鄉/華源村。台東縣/太麻里鄉/南迴公路、山棕寮產業道路、新吉產業道路。

停水期間

起2026/03/20 13:30

迄2026/03/20 14:30

停水原因

因台電改善供電設備停電，配合停水。



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