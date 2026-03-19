週五鋒面過境！北東持續濕涼 晚間宜花防大雨

週五桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹、苗栗山區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，晚間宜蘭及花蓮山區也可能有局部大雨。（資料照）

週五天氣較不穩定，桃園以北、東半部、恆春半島及竹苗仍有降雨，中南部大多時候維持多雲到晴，入夜後宜蘭及花蓮山區也有發生局部大雨的機會。北部及東北部白天體感稍涼，高溫僅約23度，中南部及東南部則維持舒適溫暖。

中央氣象署預報，週五受東北季風影響且有鋒面停留東北部海面，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹、苗栗山區有局部短暫陣雨；午後中南部山區有局部短暫陣雨；晚間宜蘭及花蓮山區可能有局部大雨；其他地區多為多雲到晴。今晚至明（19）日東南部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島也可能有長浪發生，請多留意。

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溫度方面，週五北部、東北部及東部天氣稍涼，白天高溫約22至24度，其他地區仍舒適溫暖，高溫約27至30度，南北溫差大，南來北往請留意溫差，至於低溫方面變化不大，各地仍約16至19度。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，18至22度；金門晴時多雲，14至21度；馬祖多雲短暫陣雨，12至15度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週六苗栗以北到東半部可能有些許降雨，宜蘭、花蓮則需要留意可能有較大降雨。週日北部、東半部天氣好轉，降雨將明顯減少，白天溫度也將稍回暖，北部、東北部白天高溫24至26度，花東地區26至28度，中南部則可達約29度或以上，但中北部、東北部空曠地區夜晚至清晨仍可能有局部約14度低溫，南部及花東空曠地區也仍可能有約16度低溫出現。

週五紫外線指數方面，基隆為「低量級」；新北、台北、桃園、宜蘭為「中量級」；台東為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

週五空氣品質方面，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

週五北部、東北部及東部天氣稍涼，白天高溫約22至24度，其他地區高溫約27至30度，低溫方面則變化不大，各地仍約16至19度。（擷取自中央氣象署網站）

週五的紫外線指數，基隆為「低量級」；新北、台北、桃園、宜蘭為「中量級」；台東為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週五的空氣品質，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南局部地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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