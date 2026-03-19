拖吊蟑螂3.7公里收4萬5！林智群「教1招」：較不會踩雷

林智群分享，如果需要道路救援，建議找平常合作的保養廠幫忙介紹，示意圖。（資料照）

近期「拖吊蟑螂」橫行霸道，有民眾尋找道路救援，未料拖行3.7公里到修車行後，業者竟遭索價4萬5千元，案件曝光後，台北市刑警大隊大動作清剿拖吊蟑螂。對此，律師林智群分享，如果需要道路救援，建議找平常合作的保養廠幫忙介紹，比較不會出問題。

林智群在臉書發文表示，最近很多人碰到拖吊蟑螂，只拖吊幾公里，竟然收好幾萬元，還都是事後才講，根本就是趁火打劫。他的建議是，找平常合作的保養廠幫忙介紹，比較不會踩雷。

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林智群分享，他有一次也是車子出問題需要拖吊，打給信用卡公司，都說排滿要等幾個小時，後來找平常保養車子的保養廠，請他幫忙找拖吊業者，把車子拖到他那裡去修。

保養廠認識的拖吊業者比較多，因為是保養廠認識介紹的，拖吊業者也不會報價報得太離譜，而且車子是要拖到保養廠，他介紹拖吊業者給我，也有生意可以做，對他也有好處。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我是找保險上面的，那時候買車，汽車業務就跟我說保險一定要買有拖吊服務的，會方便很多也比較沒問題」、「有車保險直接找保險的拖吊就好」、「我都直找原廠客服，請他幫忙申請配合拖吊業者，直接拖到最近的原廠，從沒發生過超收的問題」、「信用卡的道路救援也不錯的樣子」、「有的保養廠自己有拖吊車，有時不收錢」、「如果有保險的，打給保險公司承做的拖車服務也很棒」、「建議在汽車保險上加買拖吊服務，保費不貴而且速度也不慢」。

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