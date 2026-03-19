森林日前夕再交鋒 橋頭里長砲轟護樹團體誤導

橋頭里長聯誼會今天聲明指出，橋頭新市鎮第三期開發「糖廠森林與古蹟已有保留」，護樹團體不用再為它而走。（記者蘇福男攝）

3月21日「世界森林日」，台灣森林城市協會發起「為橋頭糖廠森林而走」活動，橋頭里長聯誼會今天（19日）聲明指出，橋頭新市鎮第三期開發「糖廠森林與古蹟已有保留」，不用再為它而走，要走就來走糖廠外的雜林、墓仔埔，呼籲理性民眾認清真相，勿再被護樹團體誤導，也不要再參與。

環團指控，橋頭新市鎮三期開發計畫「將橋頭糖廠一分為二，破壞森林、生態和文資」，連月來發起「搶救橋頭糖廠百頃森林」連署行動，引發橋頭地方意見領袖和居民反彈。橋頭里長聯誼會16日首次發起反制行動，號召200多人站出來疾呼「全力支持三期開發」，要求環團不要阻礙地方發展。

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台灣森林城市協會週六（21日）世界森林日下午舉辦「為橋頭糖廠森林而走」活動，橋頭里長聯誼會今天發出聲明指出，三期開發糖廠森林與古蹟已有保留，糖廠外只是經濟樹林區、雜林、墓地和農地，並非像糖廠內的大樹森林具有多元樹種，所謂「百頃森林」只是偷換概念，刻意誤導不知情民眾的想像，以為全部都是像溪頭般的自然大森林值得保護，糖廠有保留，不用再為它而走，要走就來走雜林、墓仔埔。

聯誼會認為，談論在地公共議題，都是不了解在地狀況的非在地在人主導，以似是而非的言論在誤導，並無限上綱，從沒聽聽在地的聲音和問題，只以閉門造車、看圖說故事民粹式迫人順從，直接判在地生死，決定在地的命運，這不是公民團體在談論公共政策的最錯誤最惡劣的示範嗎？

聯誼會強調，橋頭全體里長、民代和地方各界不分藍綠挺身而出，發出「挺三期、要開路」的在地民意，指控護樹團體訴求護樹發起的集會遊行活動，沒取得地主台糖的同意書、也未向警方申請核准，就是違法的集會遊行，籲請警方依法執法，也呼籲理性民眾認清真相，勿再被誤導，也不要再參與。

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