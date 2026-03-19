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    首頁 > 生活

    整修半年 高雄大立百貨空中樂園兒童節回歸

    2026/03/19 18:50 記者葛祐豪／高雄報導
    大立百貨空中樂園是高雄歷史最久的空中樂園。（圖擷自高雄好過日臉書）

    大立百貨空中樂園是高雄歷史最久的空中樂園。（圖擷自高雄好過日臉書）

    高雄民眾從小玩到大的大立百貨空中樂園，已有42年歷史，去年10月起開始整修，今（19）日透過臉書宣布，將於4月3日全新開幕！但民眾擔心從小玩到大的遊樂設施是否不見了?大立特別強調「遊樂設施都還在!」

    大立百貨空中樂園是高雄目前歷史最久的百貨公司空中樂園，早年高雄百貨公司中，大新、大統、遠東愛買（大遠百前身）等都有空中樂園，較新一代的購物中心，夢時代也在頂樓設置摩天輪與遊樂器材，但要走進80年代時光，全台可能只剩大立百貨。

    因年代久遠，機械設備較為老舊且維護成本較高，大立於去年10月1日起暫時休園，原本預計今年2月，以「全新面貌」重新與大眾見面，但整修期略為延長。

    大立百貨今天透過臉書宣布，空中樂園將於4月3日全新開幕，空間設計全面翻新，體驗再升級，帶來更豐富、更有層次的城市高空感受。並邀請民眾搶先入場，4月2日傍晚5點半至7點半成為第一批體驗全新空間的嘉賓，報名網址可上大立百貨官方臉書查詢。

    不過，大立臉書貼出一張改裝後的圖片，只看到餐飲休憩的地方，看不到任何遊樂設施，網友紛紛留言說「遊樂設施呢」、「海盜船呢」、「照片看起來像是露天餐廳，感覺遊樂設施少很多」。對此，大立回應說，請民眾別緊張，空中樂園的遊樂設施都還在，照片只是現場的一小角，敬請期待開幕後的全新亮相。

    大立百貨空中樂園有42年歷史。（圖擷自高雄好過日臉書）

    大立百貨空中樂園有42年歷史。（圖擷自高雄好過日臉書）

    大立百貨空中樂園改裝後樣貌，業者強調只是樂園一角。（圖擷自大立百貨臉書）

    大立百貨空中樂園改裝後樣貌，業者強調只是樂園一角。（圖擷自大立百貨臉書）

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