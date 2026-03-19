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    首頁 > 生活

    北、東明後天有雨！低溫下探16度 回暖時間曝

    2026/03/19 18:27 記者吳亮儀／台北報導
    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    北東明、後天留意大雨！中央氣象署預報，受到東北季風影響，以及一道鋒面在台灣東北部海面，明、後（20日、21日）兩天天氣不穩，入夜到週六清晨更會有大雨發生，要到週日（22日）才逐步回穩。

    氣象署預報員張承傳表示，明、後兩天同時有東北季風和鋒面影響，天氣變涼，且桃園以北、東半部地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，要特別注意的是，明天入夜後到週六清晨，東北部及東部山區有局部大雨。

    張承傳說，受到東北季風影響，各地天氣都變涼，特別是入夜後，北部白天溫度約22度到24度，其它地區有27度到30度，但是入夜後各地低溫剩下16度到19度，有一定溫差。

    「不穩定的天氣要到週日（22日）才結束」，張承傳表示，週日起東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，降雨也趨緩，剩下東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部地區有零星短暫陣雨，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

    張承傳說，下週一到下週四（23日到26日）天氣較穩定，且逐日回暖，各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部地區及東北部、大台北山區有零星短暫陣雨；北部白天高溫可達27度以上，中南部更可達30度以上。

    但張承傳提醒，因天氣回暖，週日到下週三馬祖、金門有局部霧或低雲影響能見度，週日到下週二北部地區清晨也有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

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