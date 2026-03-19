談南投名間焚化爐爭議 彭啓明籲以「雞尾酒療法」處理垃圾

環境部長彭啓明針對南投名間鄉焚化爐爭議，建議地方政府多管齊下，先垃圾源頭減量、與別的縣市協調互惠等，用雞尾酒療法來解決垃圾問題。（記者吳柏軒攝）

南投縣名間鄉焚化爐設址爭議不斷，地方政府環評階段仍有許多鄉民、環團抗議，環境部長彭啓明今天（19日）分析指出，南投過去舊垃圾累積32萬噸宛如癌症待處理，但焚化爐選址尚未送到中央部會，尤其名間鄉是茶鄉，環境部會跟農業部嚴格審查把關；另外，建議地方政府從垃圾源頭減量、跨縣市協調乃至生質能廠等多元去化，以「雞尾酒療法」來處理垃圾問題。

環境部長彭啓明今天參加與教育部科教館合作的「回到未來─想像力驅動綠色轉型」特展開幕式，受訪回應南投焚化爐爭議說，過去環保署時代，確實有推動一縣市一焚化爐政策，垃圾處理為地方業務，垃圾處理費是隨水費徵收，地方收到錢就必須處理垃圾，但全台目前只剩下南投跟離島無焚化爐。

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彭啓明說，南投縣內的垃圾已累積超過32萬噸，這些老垃圾宛如癌症日積月累堆在那裡，不處理也不行，故縣府積極希望有焚化爐來解決垃圾，但環境部也關注到近期很多當地縣民乃至南投周圍的縣民關心焚化爐是否造成污染，甚至影響名間鄉茶葉生長等，強調目前地方焚化爐環評仍屬地方審查階段，尚未送到中央，若最後地方政府提交上來，如選址在名間鄉，因當地涉及特農區域，屆時環境部跟農業部都會嚴格審核把關。

彭啟明建議，其實中央也鼓勵南投縣府以「雞尾酒療法」來處理垃圾問題，應在新建焚化爐同時或之前，多做源頭減量工作，如做好垃圾分類等，鼓勵民眾垃圾減量，甚至資源再利用等，將整體垃圾量降低，且南投也有新建生質能廠，可藉由該廠與別的縣市討論互惠，並呼籲中部各縣市不要本位主義，彼此協調互助；以及每個人也有責任做好自己的垃圾源頭減量，也仍希望南投縣府多跟在地的、關心的民眾多溝通，得到最好解方。

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