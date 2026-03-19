「護國山台中寺」無預警拆除 黃守達:文資處理手法草率

護國山台中寺遺構化為瓦礫。（議員黃守達提供）

有122年歷史的「護國山台中寺」藏身鐵皮屋，去年6月被挖掘出來、重見天日，經台中市文化景觀審議會否決列古蹟後，今天被發現「遺構化為瓦礫」，民進黨台中市議員黃守達痛批，當初文資審議要保留卍字與門額處花頭窗型，市府有守下來了嗎？文資處理手法實在草率。

「護國山台中寺」遺構經台中市文化景觀審議會12名委員調研評議，作成「不指定登錄文資」決議，未料，今天被發現遭推挖土機剷平，文化界人士譁然，護國山台中寺位於自由路2段70巷一帶，日治時期屬於榮町與大正町，據傳建於1900年代東大墩街，1910年代遷至日治榮町街廓，2025年6月因中區KTV錢櫃對面鐵皮屋，業主整理環境髒亂，去年才重見天日。

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台中市議員黃守達表示，曾再三提醒要求市府，既然產權人意向未定，應積極輔導產權人原地保留，或至少移地保留，非常遺憾傳來拆除噩耗，同仁趕到現場時，護國山台中寺遺構已經化為瓦礫。

台中市文化局強調，文資委員評估認為「原護國山台中寺主體已不復存在」，現存構造藝術、技術與建築史價值均偏低，整體損壞嚴重，將出土的「大野鳳洲和尚之碑」移至大里菸葉廠，以保存歷史資料與文物。

黃守達說，「不指定登錄文資」，並非等於不值得保留記憶，當初文資審議報告說值得保留的卍字與門額處花頭窗型，市府有守下來了嗎？還是任憑怪手破壞殆盡？盧秀燕市長，這就是你任期最後留給台中的遺產嗎？

「護國山台中寺」藏身鐵皮屋，去年6月被挖掘出來、重見天日。（台中市府提供）

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