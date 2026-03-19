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    首頁 > 生活

    誇張！彰化第一大鎮沒有400公尺田徑場 終於等到開工了

    2026/03/19 17:11 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣和美鎮公所400公尺田徑場的完工模擬圖。（彰化縣政府提供）

    彰化縣和美鎮公所400公尺田徑場的完工模擬圖。（彰化縣政府提供）

    彰化縣和美鎮是全縣人口第一大鎮，近9萬人口卻完全沒有400公尺的競技級田徑場，每年舉辦鎮運就要四處向學校借200公尺操場使用，今天（19日）終於等到開工典禮，預計10月底完工啟用！

    和美鎮長林庚壬表示，和美鎮多年以來沒有體育場，連校園裡頭都沒有400公尺跑道，和美高中跑道才只有180公尺。因此，每年辦鎮運大多是向和仁或是和東國小借場地，國小操場只有200公尺，連帶和美鎮要辦大型活動或是集會場地都很缺乏。

    林庚壬強調，這次運用和東國小第二校區，也就是現今的忠全公園與壘球場來規劃和美運動園區，總面積超過4公頃，除了400公尺田徑場今年底完工，縣府還有規劃共融式遊具的兒童遊戲場，以及羽球場、風雨籃球場，同步規劃有地下停車場，預計可停放112部汽車，除了提供運動民眾停車需求，也解決未來鄰近和美社會住宅完工啟用後的住戶停車問題。

    縣長王惠美表示，和美第一座400公尺田徑場工程經費為7630萬元，而和美全民運動館3月底試營運，預訂4月開館啟用，讓全民一起動起來！

    不過，今年5月23日的和美鎮運動會，還是要先借和美國小舉辦，明年才能在全新的和美400公尺田徑場辦理。

    彰化縣和美鎮公所400公尺田徑場今天開工，預計10月底完工。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮公所400公尺田徑場今天開工，預計10月底完工。（記者劉曉欣攝）

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