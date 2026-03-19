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    首頁 > 生活

    春暖花開！東海大學「東海湖」變身 校友捐玫瑰、落羽松

    2026/03/19 17:12 記者黃旭磊／台中報導
    東海大學校長張國恩（右1）與EMBA 19屆校友會理事長林天財，為落羽松覆土。（記者黃旭磊攝）

    東海大學校長張國恩（右1）與EMBA 19屆校友會理事長林天財，為落羽松覆土。（記者黃旭磊攝）

    繼東海大學校友、古典玫瑰園創辦人黃騰輝在東海湖畔捐建「小王子玫瑰園」，6千株玫瑰持續長成，校友林天財再捐贈13棵落羽松，強調「松葉色隨四季變化」帶來季節景觀，東海大學校長張國恩說，湖面黑天鵝、柯爾鴨漫遊將成打卡熱點。

    「鵝湖松影，永續東海」 捐樹儀式今天（19日）下午在東海湖畔舉行，東海大學校長張國恩與東海EMBA 19屆校友會理事長林天財共同為落羽松覆土，13棵落羽松將在湖畔長成，一旁還有「小王子玫瑰園」嬌美玫瑰相映，學生持續在湖畔植栽增添綠意。

    張國恩說，春暖花開時節最適種樹，東海湖繼台中市長盧秀燕致贈秋紅谷黑天鵝第三代，「咚咚」與「嗨嗨」快樂棲息，還將養育柯爾鴨讓生態更健全，預計成為打卡熱點「大花園」。

    林天財強調，落羽松適合在湖邊成長，松葉色隨四季變化讓湖畔增添色彩，也讓讓校友情誼化為最美風景。

    東海大學校友黃騰輝去年在東海湖畔捐建玫瑰園，各色玫瑰持續嬌豔長成，黃騰輝說，40多年前在校園與「人生最重要的一朵玫瑰」太太初見約會，在湖畔紅土種植玫瑰比想像艱難十倍，所幸改善土質後長成6千株玫瑰，夢想總有許多挑戰。

    落羽松將在東海湖畔長成。（記者黃旭磊攝）

    落羽松將在東海湖畔長成。（記者黃旭磊攝）

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