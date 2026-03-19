日內瓦國際發明展台灣奪14金 生醫科技作品亮眼

台灣發明協會率團赴第51屆瑞士日內瓦國際發明展，共45人43件作品參展，拿下14金、19銀、8銅成績，維持高水準表現。（台灣發明協會提供）

第51屆瑞士日內瓦國際發明展在3月登場，台灣代表隊克服美以伊戰事干擾，共45人帶著43件作品，與全球35國逾千件作品同場評比，拿下14金、19銀、8銅成績，維持高水準表現，其中台北榮民總醫院、達特富科技公司2個團隊更獲得金牌中的金牌－雙金獎肯定，大秀我國生醫科技實力。

代表團由台灣發明協會率領，協會理事長張家菊表示，今年日內瓦發明展在3月11日到15日舉行，參賽隊伍約8日就要抵達當地，但228爆發戰事，航班大亂，原先機票3萬5千元，臨時改票漲到8萬元，亦被拆團、轉飛英國阿姆斯特丹再轉機等，亦有家長擔心孩子安危，取消前往，相當可惜。

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無懼戰事，台灣代表隊今年表現亮眼，張家菊說，共45人43件發明作品參展，拿下14面金牌、19面銀牌、8面銅牌，金牌數占比達3成，是高水準表現，而且金牌作品還會再細分「雙金獎」，也就是金牌中的金牌，台灣奪2個雙金獎，也比往年1個雙金還多。

雙金獎得獎隊伍，有台北榮民總醫院護理部督導長廖淑貞與陽明交通大學護理學院教授簡莉盈所研發的「含有蘿蔔硫素的複合纖維基材」，發想自產後婦女乳房腫脹不適，故研發材料製出「胸膜」，來舒緩乳房腫脹的不適症狀，讓媽媽不用中斷哺乳。

另一個雙金獎則由達特富科技公司奪得，其研發的「AI智慧足鞋檢測與鞋墊處方系統」同時獲得泰國大會特別獎，該大數據AI系統將35萬筆亞洲足型與處方資料，加上16萬多張足弓影像資料，精準辨識足部關鍵資料，建立足鞋健康評估與訂製力學鞋墊處方服務。

台北大學團隊則拿下1金1銀，如資訊工程學系教授吳信龍藉「中文發音矯正學習系統」，協助學習者精準掌握中文發音，提升語言學習效率，獲金牌及優秀創新獎肯定。

張家菊也指出，大會今年也特別增加青少年展區，給18歲以下青少年參展，分國小、國中、高中組，如有台灣留學生ABIGAIL LIAO發明秤重煞車行李箱，獲青年發明家Youthtalent銀牌獎。

張家菊分析，近年發明展仍以學校師生參與較踴躍，佔比約6成，企業參賽約4成，且參展學生的年齡逐漸下修，呈現發明科研向下扎根；而今年展會重點也放在生醫加科技，有關機器人、AI等作品較多，台灣受惠高科技表現，發明成績亦亮眼。

台灣代表團參加第51屆瑞士日內瓦展並拿下佳績，駐瑞士代表王思為（中右一）、駐日內瓦辦事處處長李冠德（左三）也到場祝賀。（台灣發明協會提供）

台北榮民總醫院護理部督導長廖淑貞創新作品「含有蘿蔔硫素的複合纖維基材」表現突出，獲日內瓦發明展雙金獎肯定，展現台灣醫療科技的研發實力。（台灣發明協會提供）

台北榮民總醫院護理部督導長廖淑貞創新作品「含有蘿蔔硫素的複合纖維基材」表現突出，獲日內瓦發明展雙金獎肯定，展現台灣醫療科技的研發實力。（台灣發明協會提供）

達特富Dr.Foot科技公司研發「AI智慧足鞋檢測與鞋墊處方系統」，獲得日內瓦國際發明展的雙金獎及泰國大會特別獎。（台灣發明協會提供）

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