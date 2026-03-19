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    首頁 > 生活

    風災2年台南後壁八掌溪畔46公頃仍無法復耕 爭取休耕補助

    2026/03/19 16:19 記者楊金城／台南報導
    八掌溪南岸台南後壁上茄苳46公頃農田淤積，至今仍無法復耕，連原來的給水線都看不到，遑論耕作。（記者楊金城攝）

    八掌溪南岸台南後壁上茄苳46公頃農田淤積，至今仍無法復耕，連原來的給水線都看不到，遑論耕作。（記者楊金城攝）

    前年7月凱米颱風造成八掌溪溢堤，淹沒南岸台南後壁上茄苳46公頃農田淤積，至今仍無法復耕，農民受苦，立委賴惠員今天（19日）召集中央單位會勘，爭取農糧署專案延長休耕1年補助；當地的灌溉給水線也將由農業部農田水利署負責後續重建，以助復耕。

    受災農田之前獲1年休耕補助，農糧署署長姚士源說，只要在受災範圍內的農民，將專案爭取休耕延長1年、兩期補助，希望減輕農民在災後復耕空窗期間所承受的收入損失，協助農民度過難關。

    前年災後，中央補助1億由台南市農業局執行上茄苳受災農田的清除泥砂復耕計畫，卻又接連受到去年7月丹娜絲颱風及728豪雨影響，整體工期延後至今年3月底才能完成，以致農民至今無法耕作。

    賴惠員強調，對公部門來說只是工期延後，對農民而言卻是生計中斷、收入延誤，中央必須正視。因農田淤積，當地包括崩埤支線、東崩埤小給1-1、東崩埤小給2-1等3線的灌溉水渠早就看不出原來給水線，農水署署長蔡昇甫當場允諾將全力支援，加速推動相關農水路工程，協助農民早日恢復穩定灌溉與正常耕作。

    3條給水線的改善工程，總長1580公尺、總經費994萬元，將辦理U型溝改善，待台南市農田清除泥砂復耕計畫完工驗收後即可進場施工。

    八掌溪南岸台南後壁上茄苳46公頃農田淤積，至今仍無法復耕，農民反應加速重建復耕。（記者楊金城攝）

    八掌溪南岸台南後壁上茄苳46公頃農田淤積，至今仍無法復耕，農民反應加速重建復耕。（記者楊金城攝）

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