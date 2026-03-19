方便掃墓 羅東壽園清明節接駁啟動

羅東壽園（如圖）清明節接駁啟動，方便民眾掃墓。（羅東鎮公所提供）

宜蘭縣羅東鎮公所3月21、22、28、29日及4月3、4、5日在草湖玉尊宮停車場設置清明節掃墓接駁點，搭載民眾到羅東壽園祭祖；另外，羅東壽園22日辦理春祭法會，提供羅東火車站到羅東壽園免費接駁。

羅東壽園22日上午8點到下午3點半舉辦春祭法會，鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生擔任主祭官，當天有中型巴士接駁，上午8點到下午1點，在羅東火車站整點發車，行經羅東中山公園，開抵羅東壽園，再由羅東壽園回程，原路返回羅東火車站。

請繼續往下閱讀...

至於草湖玉尊宮停車場到羅東壽園的專車接駁，安排中巴在2地對開，接駁期間，羅東壽園納骨塔提早在上午7點開放祭拜，此外，即日到4月6日，羅東壽園採紙錢集中燒，希望減少污染。

吳秋齡說，羅東壽園清明連假設置掃墓服務站，出借鐮刀、簡易掃墓用品，並供應礦泉水、棉布手套、急救箱，呼籲掃墓民眾落實「四不」、「二記得」，即不燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂撒冥紙、不燃放爆竹，記得熄滅灰燼、帶走垃圾，確保公共安全。

清明節掃墓，羅東鎮公所提供接駁服務。（羅東鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法