英國大林肯郡訪台南 促農業、科技交流合作

台南市長黃偉哲（右）致贈紀念品給英國大林肯郡詹金斯市長（左），表達城市情誼。（圖由台南市府提供）

英國大林肯郡市長詹金斯Andrea Jenkyns今（19）日率農業、港務等領域代表團拜會台南市長黃偉哲，雙方針對農業議題深入交流，現場互動氣氛熱絡。

黃偉哲表示，台南不僅擁有深厚歷史文化與科技產業基礎，農業更是城市的重要命脈，與大林肯郡交流，期待彼此分享農業技術與發展經驗，未來除了深化農業合作，也希望拓展至青年體育與文化交流等面向，讓雙方關係更加多元。

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他也提到，英國國際食品展將於3月底登場，台南今年將展出多項優質農特產品，歡迎大林肯郡代表屆時前往台南展區交流，共同推廣農產實力。

詹金斯表示，這是第2次訪台，很高興再次感受台南的歷史文化與城市魅力，大林肯郡在農業、農業科技及人工智慧領域具有豐富發展經驗，除了邀請黃偉哲未來回訪，也肯定台南在農業與經濟發展上的成果，期待透過此次交流深化合作。

大林肯郡位於英格蘭東部，人口約110萬，是英國重要農業產區之一，素有糧倉之稱。當地農業產學能量豐厚，例如林肯大學設有歐洲規模名列前茅的農業食品機器人研究團隊。來台主要參加智慧城市展，也將前往世界蔬菜中心參訪，進一步了解台灣在農業科技領域的發展成果。

台南市長黃偉哲偕市政團隊歡迎英國大林肯郡訪團。（圖由台南市府提供）

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