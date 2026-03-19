為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    英國大林肯郡訪台南 促農業、科技交流合作

    2026/03/19 15:56 記者洪瑞琴／台南報導
    台南市長黃偉哲（右）致贈紀念品給英國大林肯郡詹金斯市長（左），表達城市情誼。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（右）致贈紀念品給英國大林肯郡詹金斯市長（左），表達城市情誼。（圖由台南市府提供）

    英國大林肯郡市長詹金斯Andrea Jenkyns今（19）日率農業、港務等領域代表團拜會台南市長黃偉哲，雙方針對農業議題深入交流，現場互動氣氛熱絡。

    黃偉哲表示，台南不僅擁有深厚歷史文化與科技產業基礎，農業更是城市的重要命脈，與大林肯郡交流，期待彼此分享農業技術與發展經驗，未來除了深化農業合作，也希望拓展至青年體育與文化交流等面向，讓雙方關係更加多元。

    他也提到，英國國際食品展將於3月底登場，台南今年將展出多項優質農特產品，歡迎大林肯郡代表屆時前往台南展區交流，共同推廣農產實力。

    詹金斯表示，這是第2次訪台，很高興再次感受台南的歷史文化與城市魅力，大林肯郡在農業、農業科技及人工智慧領域具有豐富發展經驗，除了邀請黃偉哲未來回訪，也肯定台南在農業與經濟發展上的成果，期待透過此次交流深化合作。

    大林肯郡位於英格蘭東部，人口約110萬，是英國重要農業產區之一，素有糧倉之稱。當地農業產學能量豐厚，例如林肯大學設有歐洲規模名列前茅的農業食品機器人研究團隊。來台主要參加智慧城市展，也將前往世界蔬菜中心參訪，進一步了解台灣在農業科技領域的發展成果。

    台南市長黃偉哲偕市政團隊歡迎英國大林肯郡訪團。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲偕市政團隊歡迎英國大林肯郡訪團。（圖由台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播