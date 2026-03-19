中市府推機場快捷巴士 議員質疑一條不足且銜接未到位

台灣好行555機場快捷巴士啟動。（記者蘇金鳳攝）

台中機場「555機場快捷線」正式開行，市議員楊典忠表示，市府僅推出一條555路線銜接捷運綠線及市政府，缺少台中市觀光景點串接；議員王立任則表示目前的公車接駁規劃仍存在問題，導致旅客轉乘耗時耗力。

台中市政府表示，航線拓展與交通接駁均持續推進，整體運輸量能已明顯提升。

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市議員楊典忠指出，555路線宣稱最快30分鐘可達，但實際行駛路線約18公里，能在1小時內抵達已屬快速，若遇壅塞，通勤時間更難掌握。

楊典忠說，市府在2017年推動「中進中出」政策，時任市長林佳龍與交通局長王義川曾規劃三條機場快線公車，分別串聯逢甲商圈、台中火車站及高鐵台中站，並配合航班時刻發車，採全電動公車行駛、停靠主要旅館飯店，提供旅客1小時內快速進出市區的交通選擇，後因疫情未持續推動。

楊典忠指出，疫後台中機場航線逐步恢復，市府卻僅推出一條555路線銜接捷運綠線及市政府，市府應正視積極推動「中進中出」觀光策略，規劃台中機場轉運站、增加周邊停車場與接駁系統，更重要的是儘快讓機場捷運動工。

議員王立任表示，立委蔡其昌長期爭取台中國際機場新航線，如今航線「大爆發」是中央與地方長期努力的成果，市府雖推出的「555機場快捷線」，但目前的公車接駁規劃仍存在問題，導致旅客轉乘耗時耗力。市府應通盤檢討現有公車路線的重疊與空缺，別讓交通配套成為台中發展國際觀光的絆腳石。

交通局表示，市府已建構台中機場多元聯外公共運輸，目前共有21條市區公車及公路客運路線，串聯台中車站、高鐵台中站、朝馬及水湳轉運中心等重要轉乘節點，並延伸至清水、梧棲、沙鹿、大甲、豐原及潭子等地區，每日提供逾400班次服務。

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