一孩家庭可請外傭 洪申翰：並非擔任專業保母

勞動部長洪申翰表示，外籍幫傭照料範圍雖廣，但工作內容就是家事幫手，不是公共托育的替代，也並非擔任專業保母。（行政院提供）

行政院會今（19）日拍板外籍家庭幫傭申請新制，只要家中有1名未滿12歲兒童就能提出申請，4月13日上路。勞動部長洪申翰在行政院會後記者會表示，外籍幫傭照料範圍雖廣，但工作內容就是家事幫手，不是公共托育的替代，也並非擔任專業保母。

勞動部長洪申翰說，現行家中必須要有3個6歲以下小孩才可以申請外籍幫傭，在條件限制下，目前外籍家事幫傭人數僅約為2000名。外籍幫傭定位就是家務，是家人照料的幫手，並非替代公共托育，也不是專業性質的保母，許多有需求的家庭也曾說明，未來若聘僱外籍幫傭，依然會將小孩送托，以此可見政策其實是互補關係而非替代。

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對於外界憂慮影響保母、家事服務員工作權益，洪申翰解釋，目前我國的保母人數約8000人，家事工作者約1萬3000人，政策推出並非要讓保母或是家事服務工作者就此轉職，而是針對勞務量衝擊，協助保母等優先擴大開拓勞務市場，維持既有的服務機會，而非這2萬餘人會直接失業。

洪申翰表示，政府已準備配套，後續將與衛福部提供一系列相應的協助，例如衛福部跟勞動部會針對托育跟家事服務建立媒合平台，希望開拓本國工作者的勞務市場，協助開發新的案源。政府也將提供跨部會訓練課程，藉以提升工作者的工作技能，讓受訓的本國工作者未來服務更加值。

洪申翰，外籍幫傭定位就是家務，是家人照料的幫手，並非替代公共托育，也不是專業性質的保母，許多有需求的家庭也曾說明，未來若聘僱外籍幫傭，依然會將小孩送托，以此可見政策其實是互補關係而非替代。

對於外籍幫傭實際工作內容是否涉及保母、托育人員專業等，洪申翰說，外籍幫傭照料涵蓋範圍很廣，但非專業保母工作，而是像是一個照料家人的幫手，幫忙打掃、陪伴、餵飯；衛福部社家署長周道君也說明，政策定位與法律定位都未將外籍幫傭定位在保母領域，幫傭就是幫傭，是協助各種家庭事務處理，像是幫忙小孩穿外套、協助切水果等。

至於是否擔心外籍幫傭申請條件放寬後會產生排擠效應，洪申翰指出，政府在配套措施的運用上，將盡量減低有需求家庭受影響的疑慮，包含特殊需求家庭就會減收就安費，且將獲得優先審核等協助，差異化設計就是希望把不同需求分開，做出不同對待的處理。

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