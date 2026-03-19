去年風災受損 台南歷史建築後壁車站將首度進行修復

台南市歷史建築、台鐵台南後壁火車站將進行修復。（記者楊金城攝）

台南市歷史建築、台鐵台南後壁火車站，因去年丹娜絲風災受損，將首度進行修復，台鐵籌措988萬1千元將進行修復工程規劃設計，台鐵副總經理陳宗宏表示，修復將連同站房的結構補強，提高安全性，將爭取文化部補助修復費用。

後壁站是在西元1903年興建的木造站房，1941年毀於嘉義中埔地震，目前木造日式站舍是1943年重建，是與六甲林鳳營車站一樣 屬台灣鐵路車站中少數僅存的木造日式站房，後壁站的主體建築為日式四坡寄棟頂，相當於廡殿頂，屋頂為水泥瓦，而在東西北三面則有用立於洗石子基座上的Y形木柱來支撐的迴廊，牆壁底部是洗石子牆基，上方則是雨淋板。

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立法院財政委員會今天（19日）現勘後壁車站的修復計畫，立委賴惠員表示，後壁車站具有文化資產價值，承載地方發展的重要記憶，必須加速修復。修復就是要保存歷史建築原貌、提升結構安全與耐久性，進一步提升後壁車站的文資保存價值。

台南市交通局、台南市文資處、後壁區長李致彬等人出席台鐵簡報說明，民眾指出，後壁車站除了提供交通運輸需求，因應每年台灣國際蘭展觀展人潮，後壁站應加速修復，為旅客提供良好的服務；後壁站也常成為電影、電視劇的取景，是後壁區的知名景點，值得好好修復、好好推廣成觀光亮點。

陳宗宏說，後壁車站在去年風災中屋頂破損漏水，台鐵初步簡修，並進行現況調查，預定4月前完成修復工程規劃設計及監造技術服務的招標，明年修復工程設計完成須再送台南市文資審查，台鐵將籌措修復經費，也會爭取文化部補助，修復工程預定2028年底完工。

後壁火車站的Y形木柱支撐的迴廊、雨淋板。（記者楊金城攝）

後壁站木造日式站房。（記者楊金城攝）

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