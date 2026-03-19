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    首頁 > 生活

    國產大蒜逆風！病蟲害減產又遇低價 農糧署啟動收購

    2026/03/19 16:18 記者黃淑莉／雲林報導
    國產大蒜進入產季，卻傳出減產、價跌等問題。（記者黃淑莉攝）

    國產大蒜進入產季，卻傳出減產、價跌等問題。（記者黃淑莉攝）

    國產大蒜進入產季，卻傳出減產、價格偏低，蒜農欲哭無淚，台灣蒜農協會今（19日）召開大蒜產銷座談會，農糧署主祕陳立儀指出，將啟動收購措施穩定價格，收購目標為1000萬台斤濕蒜、價格為每台斤28元以上。這也是2018年後首次重啟農作收購。

    雲林是台灣大蒜主要產地，種植面積占全國9成以上，最近進入收成期，因氣候影響，有多個鄉鎮傳出葉蟎及薊馬類綜合性病蟲害，造成蒜球小，嚴重者減產約3成，成收量減，價格也偏低，蒜農嘆，忙了大半年，投入的成本都收不回來。

    立委劉建國、張嘉郡及丁學忠接獲農民陳情，立法院質詢要求農業部協助農民度過難關，台灣蒜農協會今天召開大蒜產銷座談會，包括大蒜策略聯盟、蒜農都到場，農糧署官員、劉建國都出席。

    農糧署蔬菜及種苗產業組長傅立忠表示，今年全國大蒜採收面積有5547公頃，比合理生產面積5300公頃多，但雲林部分地區大蒜有蟲害，整體產量減少約2成，加上目前田間價格每台斤約24至28元，相較往年偏低，且資材、肥料等價格飆漲，農民收益不敷成本，各界關注也希望農業部能有穩定價格的措施。

    傅立忠指出，對於蒜農的訴求，農糧署啟動收購措施，試算結果收購目標初步設定為1000萬台斤，價格每台斤28元以上，由政府補助大蒜策略聯盟的農民團體或農企業，前提須有大蒜行銷或加工能力，各單位最低收購量最低50萬台斤、最高100萬台斤，農民端收購上限每分地2800台斤濕蒜。

    另針對進口蒜部分，蒜農除要求在國內產期時暫停外國蒜進口，並要嚴格把關進口大蒜含土問題，防堵有不合格流入市面，衝擊本土蒜產業。

    農糧署也呼籲，受到中東戰爭影響，油價上漲航運成本增加，進口成本增加，國產大蒜後續看漲，農民不要急著拋售，可先烘乾儲放，後續再慢慢釋出，有烘乾需求可洽大蒜策略聯盟媒合。

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