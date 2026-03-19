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    首頁 > 生活

    日本自駕遊要準備什麼？公路局：這3樣很重要

    2026/03/19 16:04 記者吳亮儀／台北報導
    赴日自駕旅遊申辦須知。（公路局提供）

    赴日自駕旅遊申辦須知。（公路局提供）

    連續假期快到，許多民眾想前往日本自駕遊，交通公路局說明，台灣與日本有簽訂駕照互惠的協議，到日本租車自駕，3樣證件很重要，包括個人護照、台灣駕照、日文譯本。

    公路局提醒，出國前一定要記得再次檢查，安心出發日本自駕旅遊。對於「日文譯本」申辦資訊，申請資格為何？公路局說明，持有台灣汽機車駕照即可申請；日文譯本申辦應備資料的證件/費用，需有駕照正本，駕照必須有效期限內，以及身分證正本，和規費100元。

    公路局提醒，若駕照逾期應辦理換照程序，需準備身分證、原領之駕照、近2年1吋照片。申請日文譯本後，入境日本後可使用多久？公路局說明，入境日本之日起算1年以內適用；入境後出境、並未滿3個月內再入境日本時，其可於日本國內開車的期間將由前次入境日起算。

    公路局表示，離開日本3個月以上後再入境，可重新起算1年；若在日居留時間超過1年、或預定在日長期居留者，就必須更換成日本駕駛執照使用。公路局提供監理服務線上申辦，日文譯本線上申辦（https://reurl.cc/LnDGpx）；監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/ ）。

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