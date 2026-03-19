Google千則評論4.6星！「台北最強雞排」飄香20年驚傳歇業

飄香超過20年的「萬隆碳烤雞排」，近日驚傳熄燈。（取自GoogleMap）

台北市文山區被不少人讚譽是「台北最強雞排」、飄香超過20 年的「萬隆碳烤雞排」，近日驚傳熄燈。有民眾想購買雞排撲空，上網一查才發現，老闆本月初就在Google動態上發出歇業公告，並感性與顧客告別，不少網友看了相當不捨。

「萬隆碳烤雞排」主打將雞排炸過後再碳烤，獨門醬汁也獲不少饕客好評，店內往往大排長龍，民眾想打電話預訂，還要多打幾次、運氣好才有人接。該店在Google評論上有超過1000則評論，並擁有4.6顆星的高評價，不少顧客稱讚，雖然繁忙，但店員相當有禮貌又親切。

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不過，店家本月5日突然發出歇業公告，感性表示：「謝謝你們讓這間店存在了20多年，謝謝你們把日常交給我們。」

對此，網友紛紛不捨留言：「台北最好吃的碳烤雞排，我們全家都很不捨」、「知道店家結束營業的消息，真的讓人萬般不捨，希望一切安好。這是一間我從年輕吃到成為人父母的店。謝謝你們給了我無數小確幸時光」、「太難過了，這是我心中第1名的雞排店」、「陪伴我住在萬隆四年多的時光，是我心中最好吃的雞排店！」

店家公告全文：

二十多年前，我們在這裡點起第一盞燈。

這些年，看著孩子長大、看著客人從學生變成父母，

我們不只是做生意，而是一起生活。

如今，這段旅程暫時告一段落。

謝謝你們讓這間店存在了 20 多年，

謝謝你們把日常交給我們。

也許未來某一天，我們會再次亮起燈。

到那時，希望你還記得這裡的味道與笑聲。

二十多年來的照顧，真的感恩在心。

謝謝每一位來過的人，

謝謝每一句「好吃」。

珍重，再會。

「萬隆碳烤雞排」已顯示停業。（取自Google）

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