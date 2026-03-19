「通靈少女」議員版 余柷青在公祭廟會頻現感應

南市議員余柷青是西拉雅後裔，具有祖靈感應特殊體質。（記者洪瑞琴攝）

南市議員余柷青身為平埔族西拉雅族後裔，擁有特殊敏感體質，承襲祖先「阿立祖」祖靈血液，在公祭與廟會場合中，時常出現難以解釋的感應經驗宛如「通靈少女」議員版。

余柷青表示，去年10月《西拉雅原住民身份法》通過，讓她格外振奮，回憶家族世居新化口埤一帶，但過去因社會氛圍對平埔族存有歧視，祖輩始終不敢承認自身族群身分，甚至在戶籍登記中改註為福建漳州籍，讓她感到既納悶又不平，早在20多年前便申請註記，原先戶政單位屢屢查無資料，直到翻閱日治時期手抄戶籍謄本，追查好幾代才終於證實身分，完成心願註記為「熟」（平埔族群熟番）。

請繼續往下閱讀...

談起祖靈信仰，她印象最深的是，童年時親眼目睹祖母「起乩」場景，原本作息正常、不菸不酒的祖母，換上傳統服飾盤坐，隨後赤腳踏地、唱誦飲酒，宛如變了一個人，當場震撼不已。後來長大認識西拉雅文化，原來「阿立祖」是西拉雅族的祖靈信仰，「尪姨」則是被選中的代理人，負責主持夜祭、溝通人與神靈之間的訊息。

她透露，自己也承襲這樣的體質，身為民意代表，經常出席公祭與廟會活動，偶爾會感應到「某些事情」需要協助；甚至曾發生神轎已離開，卻因趕到現場又折返回來受拜的情形，每當感應發生，彷彿進入另一個時空，「頭暈暈的」，事後常感到虛脫、元氣大傷，對身心都是一種負擔。儘管如此，仍選擇以善念面對，認為行善積德是重要的事。

每年台南祀典大天后宮媽祖聖誕活動中，廟方擲筊獲得神明指示，都邀她擔任首位迎神禮官。至於外界好奇，祖靈是否能預知她的選舉結果？余柷青則理性回應，民間與神界是兩回事，政治仍須靠自己一步一腳印爭取支持，一張張選票，還是要自己努力去拚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法