要3張衛生紙遭鴨肉店員工公審曝光個資 高中生母親出面還原真相

女子點高雄某鴨肉飯的餐時備註「希望多附3張衛生紙」，遭店員發文公審；示意圖，非當事店家。（資料照）

近日高雄一名陳姓女子在訂鴨肉飯時，在備註寫下「如果可以，請幫我附3張衛生紙，非常感謝」，沒想到卻被店員拍下公審，不僅將她的個資公開，還出言嘲諷，貼文一出遭網友砲轟後隨即刪文。目前店家負責人已出面道歉，一名自稱陳女媽媽的網友也出面還原真相。

日前，鴨肉飯店員於Threads上發文，有位消費者點了鴨肉飯，備註「如果可以，請幫我附3張衛生紙，非常感謝」，此舉讓店員覺得罕見，還附上跟朋友揶揄消費者的聊天紀錄，「家裡是沒有衛生紙是不是」、「有沒有可能他在外面拉屎沒衛生紙」。讓他直呼「餐飲界的奇葩事」。此文一出，遭網友抨擊。

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對此，鴨肉店負責人18日回應，造成大家社會觀感不好，是我教育失策！目前也已經加強店內員工教育訓練。員工的貼文，是跟朋友的日常對談，目前他已自行請假一週，並且會深深反省並改進。而負責人也強調，針對這起事件會負起全責，為了彌補這次的錯誤，將招待這位客人整桌免單。

但網友仍不買單表示「公開人家個資想用免單來敷衍喔！被你們公開資訊還要去你店內？等著被你們繼續羞辱？」

事件延燒至今，有一名自稱陳小姐母親的網友出面留言還原真相，所謂的陳小姐只是一位高二在學校晚自習的學生，因為鴨肉飯滿油的，學校抽屜衛生紙剛好用完，所以才希望店家如果方便的話可以給衛生紙使用，沒有的話其實也沒有關係。怎料女兒卻被公審並公開個資，女兒更詢問她「跟店家要衛生紙是不對的行為嗎？」讓她相當氣憤。

媽媽接著說，但她真的很棒，婉拒了記者的採訪，因為怕會給店家帶來負面消息生意受影響。我們當然不會窮到連3張衛生紙都沒有，還要跟你們要。而你們居然在背後議論有沒有可能在外面拉屎沒衛生紙，說真的，當我今天看到的時候，很心疼我女兒！」對此，媽媽也表示「希望社會多一點愛，多一點同理心」。

店家針對事件回應並致歉。（圖翻攝自Threads）

遭公審女子的媽媽心疼出面還原真相。（圖翻攝自Threads）

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