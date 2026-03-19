桃園市「一生好運卡」叫不到計程車徒有美意 市府將建置共同平台加強媒合

孕婦叫不到「好孕專車」惹怨，桃園市政府將建置「共同平台」解決問題。（圖由桃園市政府提供）

桃園市政府2024年推「一生好運卡」，提供9000點補助讓孕婦可以搭「好孕專車」產檢或外出，合作計程車隊有8家，車輛超過1萬5000輛，卻仍有許多孕婦反映「叫不到車，徒有美意」；桃園市副市長王明鉅說，市府正研議透過桃園市市民卡建置「共同平台」，最快10月就能上線服務，解決孕婦想叫不到車的問題。

桃園市議會今天議程為婦幼發展局工作報告，好孕專車的「叫不到」窘境，引起多位議員關心，議員王珮毓、許家睿說，桃市孕婦加上使用敬老愛心卡的長者，約41萬人，可搭乘、有補助的計程車約1萬5000輛，「當然難叫車」；台北市將Uber納入補助後，服務能量從1萬6000輛，翻倍成長為3萬4000輛，值得借鏡；議員謝美英說，有車隊嚴禁同車刷卡2次，難道孕婦產檢只需去程而不需回程？

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王明鉅說明，「好孕專車」不好叫車，因孕婦叫單一車隊的計程車，就須等該車隊的計程車，若換車隊就須重新媒合，缺乏效率，將建置「共同平台」，未來孕婦叫車後，8個車隊都可能派車，可望解決叫不到車的問題。

婦幼局長杜慈容補充，每名孕婦的9000點補助，目前多使用到3分之2、6000餘點，今年擴大補助期間從產後7個月到產後1年，且未限定用途，將持續宣傳以鼓勵孕婦都能使用完所有補助點數；至於車隊嚴禁同車刷卡2次部分，婦幼局婦女權益科長江幸子說明，恐是車隊或司機誤解，將加強溝通、宣導，確保孕婦搭車的便利性。

桃園市政府推「一生好運卡」，讓孕婦可以搭「好孕專車」產檢或外出。（記者周敏鴻攝）

「好孕專車」的合作計程車隊共8家。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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