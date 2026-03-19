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    首頁 > 生活

    高鐵聯票推慢遊苗彰雲產品 搭配車票最低5折起

    2026/03/19 16:19 記者吳亮儀／台北報導
    到苗栗可走訪明德水庫海棠島等地。（苗栗明德水陸空遊憩區提供）

    到苗栗可走訪明德水庫海棠島等地。（苗栗明德水陸空遊憩區提供）

    台灣高鐵公司今天（19日）宣布，為推廣苗栗、彰化及雲林觀光，即日起到6月底推出「搭高鐵．慢遊苗彰雲」旅遊專案，包含「高鐵假期」、「飯店聯票」及「國旅聯票」三大旅遊產品，「高鐵假期」精選多條超值優惠行程；購買高鐵「飯店/國旅聯票」享高鐵票最低5折起優惠。

    喜歡輕鬆出遊的旅客，推薦選擇「高鐵假期」2日自由行或1日豐富行；2日自由行精選三地5家優質飯店，以台北出發入住彰化馥御花園酒店為例，行程包含高鐵來回車票加上入住一晚每人最低只要2240元。

    想要利用一天輕鬆走春的旅客，台灣高鐵公司特別推薦苗栗、彰化、雲林1日豐富行，除高鐵來回車票外，更有專車接駁及專人導覽，例如到苗栗一次走訪明德水庫海棠島、南庄老街或金牌農村採果、舊山線鐵道風光；到彰化探索扇形車庫、襪仔王觀光工廠及鹿港老街。

    此外，到雲林還有古坑綠色隧道、斗六太平老街及華山土石流教學園區等特色景點，一次解決交通與旅遊規劃。喜歡自由安排行程的旅客，可選擇「飯店聯票」產品，於專案指定飯店官網訂房，加購高鐵車票享平日（週一至週四）5折、假日（週五至週日）8折優惠（疏運期間85折）。

    喜歡山林環繞、享受泡湯樂趣的旅客，可選擇「苗栗湯悅溫泉會館」，飯店官網訂房加購高鐵票限定提供高鐵站來回接駁服務，並可體驗漂漆紙扇DIY樂趣；或選擇充滿古鎮風情的「彰化鹿港澄悅酒店」，品嘗融入鹿港在地特色的飯店早餐；也可入住以城市輕旅取向、同時能品味風土魅力的「雲林華安大飯店」，享用在地特產伴手禮，提供旅客多元的住宿選擇，滿足各式住宿需求。

    「國旅聯票」整合多元旅遊商品，旅客可依喜好彈性搭配體驗活動與景點門票，打造專屬行程。專案精選在地旅遊商品，包括苗栗卓也小屋、巧克力雲莊休閒農場、彰化古生物奇幻樂園門票，以及雲林粉紅泡泡咖啡體驗等熱門景點，並享加購高鐵車票平日65折、假日8折優惠（疏運期間85折）。相關旅遊商品可透過KKday、ezTravel、ibon售票系統選購。

    喜歡山林環繞、享受泡湯樂趣的旅客，可選擇「苗栗湯悅溫泉會館」。（台灣高鐵公司提供）

    喜歡山林環繞、享受泡湯樂趣的旅客，可選擇「苗栗湯悅溫泉會館」。（台灣高鐵公司提供）

    台灣高鐵即日起至6月底推出「搭高鐵．慢遊苗彰雲」旅遊專案。（台灣高鐵公司提供）

    台灣高鐵即日起至6月底推出「搭高鐵．慢遊苗彰雲」旅遊專案。（台灣高鐵公司提供）

    入住「彰化鹿港澄悅酒店」，品嚐融入鹿港在地特色的飯店早餐。（台灣高鐵公司提供）

    入住「彰化鹿港澄悅酒店」，品嚐融入鹿港在地特色的飯店早餐。（台灣高鐵公司提供）

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