新竹轉運站2樓閒置 民怨浪費提建言、市府稱改善工程驗收後會活化

位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，民怨未妥善利用已讓城市蕭條且觀光效益不彰。（記者洪美秀攝）

新竹市火車站後站的新竹轉運站營運超過10年，是國道客運重要的交通轉運站，有讀者投訴稱轉運站2樓空間閒置已久，去年還有網拍攝影棚業者承租經營，但市府以整修廁所為由，導致業者需暫停營運及退租，如今空蕩蕩顯得很蕭條浪費，建議市府可規劃改做青年背包客旅舍或年輕人創作空間，藉此活絡後站空間，帶動觀光效益。

市府交通處表示，經聯繫委外經營的國光客運公司業者，轉運站2樓原承租廠商已退租。市府去年5月進行轉運站機電及照明改善工程，目前完工辦理驗收作業，待驗收後，會持續尋求承租業者，活化轉運站2樓空間。

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讀者投訴稱新竹轉運站是國道重要的轉運樞紐，不少年輕學子及上班族或是旅客會在此進進出出，且因連接新竹火車站，是重要的觀光區域，但這幾年整個後站變得蕭條無生氣，也無觀光景點或活動。其中轉運站2樓空間有攝影棚網拍業者開店，但去年5月關掉後，整個2樓空間已成閒置狀態，空蕩蕩的空間未利用相當可惜，且整個轉運站內部很不明亮，光線昏暗，不像轉運站該有的人流熱鬧景象。

讀者也建議2樓閒置空間可轉作揹包客旅宿或做餐廳，可做為旅客轉運的中繼站，否則只剩1樓有投幣式飲料販賣機，讓轉運站顯得很蕭條無生氣，也失去轉運站做為交通轉運及人流熱絡的重要功能。

位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，目前僅有1樓設投幣式販賣機台，整個空間利用顯得很蕭條昏暗。（記者洪美秀攝）

位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，目前僅有1樓有售票業者，但燈光照明顯得很昏暗。（記者洪美秀攝）

位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，民怨未妥善利用已讓城市蕭條且觀光效益不彰。（記者洪美秀攝）

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