為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新竹轉運站2樓閒置 民怨浪費提建言、市府稱改善工程驗收後會活化

    2026/03/19 16:19 記者洪美秀／新竹報導
    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，民怨未妥善利用已讓城市蕭條且觀光效益不彰。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，民怨未妥善利用已讓城市蕭條且觀光效益不彰。（記者洪美秀攝）

    新竹市火車站後站的新竹轉運站營運超過10年，是國道客運重要的交通轉運站，有讀者投訴稱轉運站2樓空間閒置已久，去年還有網拍攝影棚業者承租經營，但市府以整修廁所為由，導致業者需暫停營運及退租，如今空蕩蕩顯得很蕭條浪費，建議市府可規劃改做青年背包客旅舍或年輕人創作空間，藉此活絡後站空間，帶動觀光效益。

    市府交通處表示，經聯繫委外經營的國光客運公司業者，轉運站2樓原承租廠商已退租。市府去年5月進行轉運站機電及照明改善工程，目前完工辦理驗收作業，待驗收後，會持續尋求承租業者，活化轉運站2樓空間。

    讀者投訴稱新竹轉運站是國道重要的轉運樞紐，不少年輕學子及上班族或是旅客會在此進進出出，且因連接新竹火車站，是重要的觀光區域，但這幾年整個後站變得蕭條無生氣，也無觀光景點或活動。其中轉運站2樓空間有攝影棚網拍業者開店，但去年5月關掉後，整個2樓空間已成閒置狀態，空蕩蕩的空間未利用相當可惜，且整個轉運站內部很不明亮，光線昏暗，不像轉運站該有的人流熱鬧景象。

    讀者也建議2樓閒置空間可轉作揹包客旅宿或做餐廳，可做為旅客轉運的中繼站，否則只剩1樓有投幣式飲料販賣機，讓轉運站顯得很蕭條無生氣，也失去轉運站做為交通轉運及人流熱絡的重要功能。

    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，目前僅有1樓設投幣式販賣機台，整個空間利用顯得很蕭條昏暗。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，目前僅有1樓設投幣式販賣機台，整個空間利用顯得很蕭條昏暗。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，目前僅有1樓有售票業者，但燈光照明顯得很昏暗。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，目前僅有1樓有售票業者，但燈光照明顯得很昏暗。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，民怨未妥善利用已讓城市蕭條且觀光效益不彰。（記者洪美秀攝）

    位在新竹市火車站後站的新竹轉運站2樓閒置已久，民怨未妥善利用已讓城市蕭條且觀光效益不彰。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播