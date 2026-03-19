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    花東鐵路通車100年！關山站明辦慶祝典禮 發售千份紀念套票

    2026/03/19 15:38 記者吳亮儀／台北報導
    花東鐵路通車百週年。（台鐵公司提供）

    花東鐵路通車百週年。（台鐵公司提供）

    為紀念花東鐵路玉里至關山段通車滿100年，台鐵公司預定在明天（20日）在台東縣關山站舉辦百週年慶祝典禮，回顧花東鐵路百年來的重要歷程，並展望未來發展。

    慶祝典禮當天在關山站另發售限量1千份的紀念套票，預計3月20日上午9時在關山站售票窗口開賣，每人每次限購2組，套票內含以玉里站站名牌為設計理念的紀念鑰匙圈，玉里至關山區間之名片式車票1張，及以玉里站舊名「璞石閣」、關山站舊名「里壠」印製的名片式月台票，每套售價500元，數量有限售完為止。

    玉里到關山段鐵路在100年前正式通車，克服花東縱谷地形條件，成為串聯南北花東的重要交通命脈。鐵路的開通，不僅大幅提升地方交通便利性，也促進農產外運、人口往來與產業發展，對花東地區的社會與經濟發展具有深遠影響。

    台鐵公司表示，典禮選在具有歷史意義的關山站舉行，象徵鐵路與地方共同成長的深厚情感，活動現場透過歷史回顧、紀念展示及祈福祝賀儀式，呈現花東鐵路百年來的演進軌跡，也向長年奉獻於鐵路建設與營運的前輩及第一線同仁致上最高敬意。

    台鐵公司表示，為配合盛事精心規劃系列周邊商品，包含關山舊站（里壠驛）等花東沿線景點的造型明信片，及活動主秀機車頭有「蒸汽機車女王」美名的CT273造型編織飄帶等周邊商品，並規劃餐旅熊兄妹童趣系列，多樣鐵路商品將於活動日上午在關山車站台鐵夢工場快閃櫃位。

    花東鐵路通車百周年。（台鐵公司提供）

    花東鐵路通車百周年。（台鐵公司提供）

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