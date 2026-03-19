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    首頁 > 生活

    嫌狗吵竟拿安全帽砸死 江和樹灑冥紙怒轟中市動保處「慢半拍」

    2026/03/19 15:50 記者蔡淑媛／台中報導
    江和樹與愛狗人士到動保處灑冥紙抗議，指控動保處獲報小狗受虐，竟排3天後才訪視，造成無辜生命喪生。（記者蔡淑媛攝）

    江和樹與愛狗人士到動保處灑冥紙抗議，指控動保處獲報小狗受虐，竟排3天後才訪視，造成無辜生命喪生。（記者蔡淑媛攝）

    彰化縣日前發生一歲杜賓犬遭何姓飼主虐打頭部致死，卻謊稱逃走的事件引起網友公憤，台中也發生狗主人拿安全帽砸幼犬頭致死，台中市議員江和樹與愛狗人士今天到動保處灑冥紙抗議，指控動保處獲報小狗受虐，竟排3天後才訪視，造成無辜生命喪生，對此，動保處表示已完成現場查訪並啟動調查程序，後續將配合檢警釐清案情，依法辦理。

    虐狗飼主昨晚向警方自首，坦承自己大夜班下班後，聽到狗在叫很煩，因此拿安全帽砸狗，沒想到會砸死，市議員江和樹與多位愛心人士到動保處持小狗照片、灑冥紙抗議，痛斥動保處態度消極，3月11日已有民眾打1999通報動保處，大里區有小狗長期受虐，當天又遭虐打並錄下小狗哀叫，卻被反問沒有影像，排定14日到飼主家訪視。

    不料小狗後來被虐死，飼主14日以紙箱裝著丟在距離住家100公尺的人行道路邊，通知大里清潔隊到場收狗屍，還謊稱是吃到蚊香死掉。江和樹抗議動保處未能即早救援，造成3天後被虐死，批評動保處沒成為動物救星，卻成為殺死小狗的幫凶，行政怠慢。

    動保處表示，此案於3月11日接獲民眾通報，反映犬隻疑有長期關籠及吠叫情形，並於3月12日及13日補充提供相關聲音資料，3月16日派員前往現場了解飼養狀況。飼主說明該犬為幼犬，3月14日不明原因死亡，期間曾因皮膚異常送醫治療。

    動保處指出，已扣留犬隻屍體並送交專業單位進行解剖檢驗，以釐清死亡原因及傷勢情形，作為後續刑事偵辦及行政裁處依據；另警方已受理調查，行為人並已到案說明，相關案情仍由警方偵辦中。

    動保處強調，依《動物保護法》規定，故意傷害動物致死者，最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬至200萬元罰金；後續將依檢驗結果及偵辦進度辦理相關查處，並檢討通報案件處理流程，精進處理時效。

    江和樹與愛狗人士到動保處灑冥紙抗議，指控動保處獲報小狗受虐，竟排3天後才訪視，造成無辜生命喪生。（記者蔡淑媛攝）

    江和樹與愛狗人士到動保處灑冥紙抗議，指控動保處獲報小狗受虐，竟排3天後才訪視，造成無辜生命喪生。（記者蔡淑媛攝）

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