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    首頁 > 生活

    清明連假國道易塞、嚴格道路管制 11條替代道路一次看！

    2026/03/19 15:18 記者吳亮儀／台北報導
    清明節連續假期匝道封閉管制。（高公局提供）

    清明節連續假期匝道封閉管制。（高公局提供）

    今年清明節連續假期從4月3日到4月6日共4天，交通部高速公路局預估，國道將湧現大量返鄉掃墓與出遊車潮，因此會有嚴格匝道儀控及相關管制措施。高公局規劃11條（長途4條，短途7條）替代道路，可節省交流道入口排隊等候與旅行時間。

    高公局針對國道長途旅次規劃了4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正到台中地區雙向，及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向。

    另外，高公局針對短途旅次則規劃了7條區域性替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅系統至員林（北斗）雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。

    這些替代路線都設有指示標誌導引，並可於高速公路1968App及高公局網站查詢。高公局提醒，清明節連續假期前2個週六與連假期間，國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人改道行駛。

    匝道封閉交流道與時段如下：

    一、3月21、28日（週六）：
    國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時

    二、4月3日（週五）
    （一）國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，5～12時
    （二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，0～12時

    三、4月4日（週六）
    （一）國道1號埔鹽系統交流道南向入口，5～12時
    （二）國道5號石碇、坪林交流道南向入口，5～12時

    四、4月5、6日（週日、一）
    （一）國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，12～21時
    （二）國道3號西濱交流道北向入口，12～21時

    高公局針對這些匝道封閉的交流道，共規劃8條替代道路，用路人可於出發前透過1968App加以規劃利用。

    國道長途替代道路圖。（高公局提供）

    國道長途替代道路圖。（高公局提供）

    國道短途替代道路圖。（高公局提供）

    國道短途替代道路圖。（高公局提供）

    清明節連續假期匝道封閉改道路線圖。（高公局提供）

    清明節連續假期匝道封閉改道路線圖。（高公局提供）

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