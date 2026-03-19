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    首頁 > 生活

    嘉義瑞里紫藤花開7成吸客 週六日市集免費槌染、包布揉體驗

    2026/03/19 15:23 記者王善嬿／嘉義報導
    青葉山莊的紫藤花開花約7成。（記者王善嬿攝）

    青葉山莊的紫藤花開花約7成。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季每年3至4月登場，今年因3月初冷氣團來襲，山區仍低溫，本週氣溫回暖，已開花約7成，一進入166縣道瑞里路段，路邊隨處紫藤花一串串如「紫色瀑布」懸掛在花架上，紫色山城充滿浪漫氛圍；瑞里社區發展協會與農村發展及水土保持署南投分署合作，即日起到3月29日週六、日，在源興宮前舉辦「嘉義瑞里花現紫藤花下假日市集」，還有免費槌染、包布揉體驗活動。

    瑞里印象咖啡莊園業者表示，今年花況與往年差不多，而各家民宿、餐飲業者的紫藤花開花時間不一樣，目前瑞里茶壺餐廳、王鼎茶園民宿以及他們家的紫藤花已經盛開，預計可開到下週。

    業者說，後面花期較晚的小公主咖啡等開花約7成，呼籲民眾上山住宿，可提早詢問或平日造訪，假日訂房超過8成。

    青葉山莊設置的紫藤花隧道，每年是遊客拍照賞花熱門景點，業者表示，因上週氣溫仍低、花比較晚開，本週已開花約7成，如果沒下雨，花季應能延續到兒童清明節連假。

    主辦市集的茶藝師黃愛惠表示，假日市集主要六、日的上午10點到下午4點，現場有包含在地小吃、農特產、文創勾針編織作品、現榨苦茶油等10個攤位展售，星期六規劃免費槌染體驗、星期日有包布揉體驗，其中包布揉是製作茶葉的工序一部分，藉由讓民眾體驗製作包布揉，認識茶葉製作過程，也成為具有意義的紀念品，六日上午及下午各2梯次、每梯次限額35名，都採現場報名。

    瑞里印象咖啡業者規劃打卡拍照佈景，讓遊客留下紫色山城浪漫回憶。（記者王善嬿攝）

    瑞里印象咖啡業者規劃打卡拍照佈景，讓遊客留下紫色山城浪漫回憶。（記者王善嬿攝）

    茶壺餐廳民宿前紫藤花爆開。（記者王善嬿攝）

    茶壺餐廳民宿前紫藤花爆開。（記者王善嬿攝）

    瑞里公園紫藤花瀑布一串串，是遊客必訪景點。（記者王善嬿攝）

    瑞里公園紫藤花瀑布一串串，是遊客必訪景點。（記者王善嬿攝）

    茶壺餐廳民宿前紫藤花隧道。（記者王善嬿攝）

    茶壺餐廳民宿前紫藤花隧道。（記者王善嬿攝）

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