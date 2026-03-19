彰化杜告犬「健康」遭虐疑變白骨 警報檢方立案偵辦查死因

遭虐杜告「健康」離奇失蹤，愛狗人士重金懸賞尋狗。（民眾提供）

彰化市1歲大杜告母犬「健康」疑遭飼主以繩子瘋狂抽打，看不下去的民眾PO網後，上個月離奇失蹤，有民眾在伸港找到1隻狗屍，已由彰化縣動物防疫所採樣檢驗，愛狗人士認為就是「健康」的屍體，不僅到飼主住處要求給公道，甚至有人半夜上門砸酒瓶洩憤；飼主家屬喊冤飼主或許打過狗，但絕無將「健康」凌虐致死。彰化警分局則報請彰化地檢署檢察官偵辦，釐清飼主是否涉及虐死「健康」及其他刑責。

1歲大的「健康」疑受虐後失蹤1個多月，為了尋找「健康」，愛狗人士重金懸賞10萬至30萬元不等，日前在伸港鄉出海口有民眾發現1隻幾乎已成白骨的犬隻遺骸，愛狗人士懷疑是遭虐死的「健康」，彰化縣動物防疫所則將遺體送驗，進一步釐清是不是「健康」，最快4月調查出結果，另已確認飼主毆「健康」事證明確，依《動物保護法》對飼主加重裁罰。

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彰化警分局指出，他們已將「健康」是否遭虐死等相關案情與證據報請彰化地檢署偵辦，進一步釐清真相。

離奇失蹤彰化虐狗案母犬，日前愛狗人士發現疑似白骨。（資料照）

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