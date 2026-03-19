「台灣肝炎之父」宋瑞樓出生地 竹東「長春 1930 café」縣定古蹟認定遭撤銷

「長春 1930 café」建物被指定為新竹縣縣定古蹟，地主提出行政訴訟，台北高等行政法院審理後撤銷原處分及訴願決定。對此，竹縣府表示將評估是否提出上訴。（記者廖雪茹攝）

位於新竹縣竹東鎮老街區的「長春 1930 café」，經屋主高榮股份有限公司申請，2024年4月由新竹縣政府正式指定為縣定古蹟，彭姓地主不滿提出訴願後被駁回，再提出行政訴訟，台北高等行政法院審理後認為審議程序存在瑕疵，撤銷原處分及訴願決定。對此，竹縣府今天表示，將再協調房屋所有權人與土地所有權人雙方意願，並評估是否提出上訴。

「長春 1930 café」在日治時期是宋家經營懸壺濟世的長春醫院，對公衛貢獻良多，也是「台灣肝炎之父」宋瑞樓的出生地，當年為竹東地區唯一的私人醫院，擁有歐美建築流行的藝術裝飾風格，是老一輩竹東人的共同記憶。由於種種因素，建物曾幾度易主，迄2018年由宋家後代5兄弟，以父親之名成立的高榮公司集資買回。

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長春醫院於2021年曾獲文化部「私有老建築保存再生計畫」補助， 經高榮公司申請，於2024年獲審議通過指定成為新竹縣縣定古蹟，宋家以「長春 1930 café」作為平台，有好心肝等基金會駐點定期舉辦義診，也經常安排竹東文史和藝術展覽、小型講座和音樂會等，賦予老建物醫療公益和藝文交流的新生命。

判決指出，「竹東長春醫院」所在土地部分為原告彭永彬所有，另有部分土地為彭永彬與其家人共有，至於建物本身則屬於高榮公司所有。彭永彬主張，古蹟指定程序存在多項瑕疵，包括審議委員實際到現場勘查的人數未達審議會委員半數。2023年12月4日的現場勘查僅約30分鐘即完成，難以充分評估擁有2到3層樓高的建築。

法院審理後指出，本案雖有文化資產價值評估報告，但內容未見完整的未來保存管理維護財務規劃資料，也未見審議會就此議題進行討論或評估。審議會在資訊不完整的情況下即決議指定古蹟，導致判斷基礎不足，也使法院難以檢視行政機關的判斷是否恣意，判決撤銷原處分、訴願決定。

新竹縣政府今天回應表示，本案指定古蹟是由房屋所有權人提出申請，並經過審議委員多次現勘，認為具有高度文化資產價值，所以指定為古蹟。文化局將再協調雙方意願，並評估是否提出上訴。

宋家以「長春 1930 café」作為平台，賦予老建物醫療公益和藝文交流的新生命。（記者廖雪茹攝）

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