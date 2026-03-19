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    首頁 > 生活

    新北板橋溪頭公園改造 新設大型複合式共融遊具即起開放

    2026/03/19 15:00 記者黃子暘／新北報導
    板橋區公所爭取市府綠美化環境景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助1300萬元，將溪頭公園進行改善。（板橋區公所提供）

    板橋區公所爭取市府綠美化環境景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助1300萬元，將溪頭公園進行改善。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區溪頭公園位於新興住宅發展區，周邊居民經常前往遊憩，板橋區長陳奇正指出，區公所爭取市府綠美化環境景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助1300萬元改善公園，提升遊樂設施安全性、豐富度，新設大型複合式共融遊具，讓溪頭公園更貼近不同年齡層孩童的遊憩需求，即日起已對外開放；溪頭公園特色共融遊戲場為今年啟用的第2座遊戲場，區公所將持續推動老舊罐頭遊戲場改善。

    溪頭里長余柏緯說，溪頭公園鄰近住宅區人口近2年來增加近2000人，多為年輕成家族群，因此公園使用率極高，感謝區公所與景觀處重視地方需求建置特色共融遊戲場，強化社區生活機能，更有助凝聚社區情感。

    板橋區公所介紹，改造後的溪頭公園內，設置全新大型複合式遊具，主體採用「魚躍龍門」造型設計，連結立體爬網空間、攀岩塊斜面及組合遊具；周邊配置共融森林轉盤、共融鞦韆、共融溜滑梯與多款造型搖搖樂，其中包含與主題呼應的藍色魚兒造型，能有效訓練孩童的抓握力與平衡感。

    此外，區公所表示，改善工程也鋪設安全彈性地墊與造型人工草皮，提升緩衝保護，搭配無障礙多功能通道，讓不同能力的孩童都能安心挑戰各項關卡。

    板橋區公所爭取市府綠美化環境景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助1300萬元，將溪頭公園進行改善。（板橋區公所提供）

    板橋區公所爭取市府綠美化環境景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助1300萬元，將溪頭公園進行改善。（板橋區公所提供）

    板橋區公所爭取市府綠美化環境景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助1300萬元，將溪頭公園進行改善。（板橋區公所提供）

    板橋區公所爭取市府綠美化環境景觀處「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」補助1300萬元，將溪頭公園進行改善。（板橋區公所提供）

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